Ruanda muss Großbritannien keine Entschädigung für geplatztes Asylabkommen zahlen

Nix da, es gibt kein Geld zurück!

Ruanda hat erklärt, dass es nicht verpflichtet ist, dem Vereinigten Königreich Geld zurückzuzahlen, nachdem ein millionenschweres Abkommen zwischen den beiden Ländern über die Abschiebung von Migranten aufgegeben wurde, berichten diverse Medien, darunter die BBC.

Der neue britische Premierminister und Vorsitzende der Labour-Partei Keir Starmer gab am Wochenende bekannt, dass der Plan, Asylbewerber nach Ruanda abzuschieben, „tot und begraben“ sei. Der Plan wurde von der vorherigen konservativen Regierung geschmiedet, die seit der Bekanntgabe des Plans im Jahr 2022 240 Millionen Pfund (310 Millionen Dollar) an Ruanda gezahlt hat. Rechtliche Anfechtungen führten dazu, dass das Programm nie zustande kam, und das Vereinigte Königreich äußerte am Montag die Hoffnung, dass ein Teil des Geldes aus dem Geschäft wieder zurückgeholt werden könnte.

Am folgenden Tag erklärte ein Sprecher der ruandischen Regierung gegenüber dem staatlichen Fernsehen des Landes: „Damit das klar ist: Die Rückzahlung des Geldes war nie Teil der Vereinbarung.“ Alain Mukuralinda sagte, das Abkommen habe „nicht vorgesehen“, dass das Geld zurückgezahlt werden sollte, und dass das Vereinigte Königreich an Ruanda herangetreten sei und um eine Partnerschaft gebeten habe, die „ausgiebig diskutiert“ worden sei.

Im Januar, nachdem das Programm 21 Monate lang ins Stocken geraten war, schlug der ruandische Präsident Paul Kagame vor, dass ein Teil des Geldes zurückerstattet werden könnte, wenn keine Asylbewerber in das Land geschickt würden. Die ruandische Regierung erklärte jedoch später, es bestehe „keine Verpflichtung“ zur Rückzahlung an das Vereinigte Königreich.