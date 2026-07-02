Lesetipp/tagesschau.de: Parlamentswahl in Algerien – Wahlkampf gegen das Desinteresse

Das rohstoffreiche Algerien wählt ein neues Parlament, und die Opposition hofft, dass die neue Volksvertretung mehr Einfluss ausüben wird. Doch das Interesse an der Wahl scheint sich in Grenzen zu halten.

Zehn Tage vor der Parlamentswahl in Algerien ist in der Hauptstadt Algier nur wenig vom Wahlkampf zu spüren. Mehr Fußballbanner als Wahlplakate schmücken die Straßen. Im dicht besiedelten Viertel Bab El Oued rund um den Markt herrscht der übliche Alltagstrubel – lautes Stimmengewirr. Aber über die Parlamentswahl mag niemand so recht reden, schon gar nicht vor der Kamera für die tagesschau im fernen Deutschland.

Lesen Sie HIER weiter.