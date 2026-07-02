Nach Niger treten nun auch Mali und Burkina Faso aus dem Internationalen Strafgerichtshof aus

Wenige Tage nach Niger haben auch Mali und Burkina Faso ihren Austritt aus dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) offiziell gemacht. In einem Schreiben an den UN-Generalsekretär, das am 24. Juni übermittelt wurde, erklärten beide Länder ihren Austritt. UN-Generalsekretär António Guterres registrierte diesen am 30. Juni, wie aus offiziellen Dokumenten hervorgeht, die am Mittwoch, dem 1. Juli, veröffentlicht wurden, berichtet RFI.

Bereits im September vergangenen Jahres hatten die drei Mitgliedstaaten der Allianz der Sahel-Staaten (AES) – Niger, Mali und Burkina Faso – ihren gemeinsamen Austritt angekündigt und erklärt, stattdessen ein eigenes Gericht für die Sahelregion schaffen zu wollen. Bislang war dieser Schritt jedoch nicht offiziell vollzogen worden. Dies ist nun geschehen.

Mit ihrem Austritt werfen die drei Staaten dem IStGH vor, aus ihrer Sicht „für politische Zwecke instrumentalisiert“ zu werden und dadurch seine „Unparteilichkeit und Objektivität“ zu verlieren. Außerdem kritisieren sie, der Gerichtshof politisiere die Menschenrechte. Ähnliche Vorwürfe richten die Militärregierungen in Bamako, Niamey und Ouagadougou seit Langem auch gegen Nichtregierungsorganisationen, die Menschenrechtsverletzungen ihrer Streitkräfte dokumentieren oder die starken Einschränkungen der öffentlichen Freiheiten anprangern.

Austritt wird erst in einem Jahr wirksam

Die Präsidentschaft der Versammlung der 125 Vertragsstaaten des IStGH hat die drei Länder aufgefordert, Mitglied zu bleiben und ihre Kritik innerhalb der Institution zu diskutieren. Gleichzeitig erinnerte sie die Staaten an ihre Verpflichtungen. Der Austritt wird daher erst am 24. Juni 2027 wirksam. Diese Frist ist in den Statuten des Gerichtshofs vorgesehen, um zu verhindern, dass Staaten unmittelbar nach der Einleitung von Strafverfahren austreten. Bis dahin müssen Niger, Mali und Burkina Faso weiterhin mit dem Gerichtshof zusammenarbeiten.

„Solange der Austritt der drei Länder nicht wirksam ist, laufen alle anhängigen Verfahren unverändert weiter“, erklärte Jean-Marie Keita, Anwalt und stellvertretender Generalsekretär der Internationalen Anwaltskonferenz sowie ehemaliger leitender Verteidiger am IStGH.

Auch nach dem Austritt könne der Gerichtshof unter bestimmten Voraussetzungen weiterhin Ermittlungen aufnehmen, allerdings in einem engeren rechtlichen Rahmen. So könne der UN-Sicherheitsrat Fälle an den IStGH überweisen, wenn Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen, Völkermord oder das Verbrechen der Aggression vorlägen – vorausgesetzt, keines der fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats (Frankreich, Vereinigte Staaten, China, Vereinigtes Königreich oder Russland) lege sein Veto ein.

Von den drei Ländern dürfte Mali am stärksten von den Folgen betroffen sein. Dort sind mehrere Ermittlungen zu den Verbrechen aus den Jahren 2012 und 2013 während der Besetzung Nordmalis und der Stadt Timbuktu durch mit Al-Qaida verbundene Dschihadistengruppen noch nicht abgeschlossen.

Mit ihrem Austritt schwächen Bamako, Niamey und Ouagadougou zudem den Einfluss Afrikas innerhalb des IStGH. In der Versammlung der Vertragsstaaten, die unter anderem für die Wahl der Richter und des Anklägers zuständig ist, sinkt die Zahl der afrikanischen Mitgliedstaaten von 33 auf 30. Dennoch bleibt die afrikanische Staatengruppe weiterhin die größte innerhalb der Institution.