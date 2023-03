Lesetipp/Tagesschau: Exodus nach Präsidenten-Rede: „Tunesien ist zum Freiluftgefängnis geworden“

Mit einer Rede gegen Einwanderer aus anderen afrikanischen Ländern hat der tunesische Präsident Saied rassistische Gewalt angeheizt. Mehrere afrikanische Länder holen nun ihre Bürger aus Tunesien zurück.

Sie wollen einfach nur weg, raus aus Tunesien. In den vergangenen Tagen setzten sich zahlreiche Menschen aus Ländern wie Guinea, Mali und der Elfenbeinküste in Tunis in ein Flugzeug Richtung Heimat. Ihre Botschaften hatten Rückflüge organisiert, die Schlangen von Menschen mit Anträgen zur Ausreise waren lang.

