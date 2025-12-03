Lesetipp/Tagesspiegel: „Ihr Land stinkt“: Minutenlange Tirade gegen Somalier – Trump beschimpft Migranten als „Müll“

US-Präsident Donald Trump hat Migranten aus Somalia für unerwünscht erklärt. Im Weißen Haus wütet er gegen die Einwanderer aus dem Land und gegen die bekannte somalischstämmige US-Politikerin Ilhan Omar.
US-Präsident Donald Trump hat Somalia als miserables Land und aus dem ostafrikanischen Staat stammende Menschen als Müll bezeichnet. „Ich will sie nicht in unserem Land haben. Ich bin ehrlich. Manche sagen vielleicht: ‚Oh, das ist politisch nicht korrekt.‘ Das ist mir egal. Ich will sie nicht in unserem Land haben“, sagte Trump am Ende einer Kabinettssitzung.
