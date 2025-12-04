Kamerun: Regierung setzt sich über den Familienwillen hinweg und lässt Ekane obduzieren

Der Tod von Anicet Ekane in Haft hat eine explosive Wendung genommen, nachdem die kamerunische Regierung eine Autopsie durchführen ließ – trotz des ausdrücklichen Widerspruchs seiner Familie. Diese Entscheidung nährt den Vorwurf mangelnder Transparenz und verstärkt die Forderungen nach einer unabhängigen Untersuchung.
Der Tod des kamerunischen Oppositionspolitikers Anicet Ekane am 1. Dezember sorgt weiterhin für große Bestürzung und erhebliche Spannungen im Land. Ein regelrechter Machtkampf zwischen der Familie des Verstorbenen und den Behörden ist über die Durchführung der Autopsie entbrannt. Trotz des entschiedenen Widerstands der Angehörigen wurde die Untersuchung am 3. Dezember vorgenommen und löste heftige Proteste aus.
Eine umstrittene Autopsie, durchgeführt ohne die Familie
Die Autopsie, angeordnet durch den Regierungskommissar beim Militärgericht in Yaoundé, wurde ohne die Anwesenheit von Ekanes Familie oder deren Anwälten vorgenommen. Das Anwaltsteam erklärte, die Familie habe Zweifel an der Unabhängigkeit der vom Staat eingesetzten Gerichtsmediziner geäußert. Die Angehörigen halten das Vorgehen für übereilt und nicht abgestimmt. Sie kritisieren zudem, dass die Untersuchung von denselben staatlichen Diensten (dem Staatssekretariat für Verteidigung) durchgeführt wurde, die zuvor für Ekanes Haft verantwortlich waren.
Angesichts der wachsenden Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Vorgehens fordert die Familie eine sogenannte kontradiktorische Autopsie – also die Möglichkeit, unabhängige Experten und Gerichtsmediziner in das offizielle Team einzubinden. Medizinisch gesehen wurde die schnelle Durchführung der Autopsie als notwendig eingestuft, um verlässliche Ergebnisse zu gewährleisten, da eine Alternative – die Behandlung des Körpers mit Formaldehyd – spätere Analysen erschweren würde.
Vorwürfe eines „Staatsverbrechens“ und einer „politischen Hinrichtung“
Anicet Ekane, 72 Jahre alt, war am 24. Oktober festgenommen worden und litt an Ateminsuffizienz. Seine Anwälte hatten wiederholt Alarm geschlagen, weil sich sein Gesundheitszustand in der Haft rapide verschlechterte.
Seit Bekanntwerden seines Todes mehren sich die Reaktionen aus der Opposition und befeuern die Empörung sowie die offenen Fragen. Das Movement for the Renaissance of Cameroon (MRC) sprach von einer „vorbedachten politischen Hinrichtung“. Seine eigene Partei, die UPC-Manidem, ging noch weiter, bezeichnete den Tod als „Staatsverbrechen“ und behauptete, der Opposant sei von Sauerstoff und Spezialbehandlungen abgeschnitten worden.
Die Regierung wiederum versichert, Anicet Ekane habe eine angemessene medizinische Versorgung erhalten, und ruft zur Besonnenheit auf. Angesichts des Ausmaßes der Kontroverse fordern mehrere Menschenrechtsorganisationen inzwischen eine unabhängige Untersuchung. In Douala ist die Parteizentrale zu einem Ort der Trauer und des Gedenkens für Anhänger und einfache Bürger geworden.
Für viele kann nur vollständige Transparenz über die Todesursachen dazu beitragen, die Spannungen um das Ableben dieser seit Jahrzehnten respektierten politischen Persönlichkeit zu besänftigen. (Quelle: afrik.com)