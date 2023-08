Lesetipp/taz: Neue EU-Mission für Westafrika geplant – EU macht neue Länder unsicher

Nach dem Scheitern in Mali und Niger plant die EU jetzt eine Militärmission für vier Küstenstaaten Westafrikas.

Die Europäische Union (EU) plant offenbar eine neue Militärmission in Westafrika. Wie die Welt am Sonntag unter Berufung auf Diplomatenkreise berichtete, wollen die EU-Länder mit dem Einsatz nach einem entsprechenden Beschluss der EU-Außenminister im Oktober in Luxemburg beginnen.

Eine noch undefinierte Zahl an Polizisten und Soldaten solle in der Elfenbeinküste, Ghana, Togo und Benin zum Einsatz kommen. Es gehe um Beratung und Training für Sicherheitskräfte, „Einsatzvorbereitungstraining“ für Anti-Terror-Operationen, technische Unterstützung und Vertrauensbildung im Sicherheitssektor. Die Regierungen von Benin und Ghana hätten die nötigen Einladungsschreiben bereits verschickt.

