Lesetipp/taz: Zuwanderer verlassen Südafrika – Kein Gemüse, kein Friseur, kein Gärtner, kein Bauarbeiter

Über 160.000 afrikanische Zuwanderer sind aus Südafrika geflohen. Das hat drastische Auswirkungen – vom Kleinhandel in den Townships bis zu Großfarmen.
Nach den ausländerfeindlichen Kampagnen der vergangenen Monate in Südafrika haben über 160.000 afrikanische Migranten das Land verlassen. Allein Simbabwe hat mittlerweile 108.360 Rückkehrer aufgenommen, wie aus den neuesten amtlichen Zahlen von dieser Woche hervorgeht. 46.890 kehrten offiziellen Angaben zufolge nach Malawi zurück.
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