Lesetipp/tesaaworld.com: Die Schiffe der „Weltweiten Widerstandsflotte“ erreichen den Hafen von Sidi Bou Said in Tunesien zur Vorbereitung auf den Kurs nach Gaza

Die Schiffe der „Weltweiten Widerstandsflotte“, aus dem Hafen von Barcelona kommend, haben begonnen, im Hafen von Sidi Bou Said im nördlichen Vorort der Hauptstadt Tunis anzulegen, um sich den „Maghrebinischen Widerstandskonvois“ auf dem Weg nach Gaza anzuschließen, in einem Versuch, die auferlegte Blockade zu brechen.
Drei Schiffe mit einer Anzahl internationaler Aktivisten, darunter die schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg und der brasilianische Aktivist Thiago Avila, sind im Hafen angekommen.
