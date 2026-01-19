Lesetipp/WELT: Manöver bei Kapstadt – Mit dieser Marineübung setzt Südafrika seine wirtschaftliche Existenz aufs Spiel

Pretoria ist unbeirrt auf Kollisionskurs mit Washington, lädt russische, chinesische und iranische Kriegsschiffe zum Manöver ein. Während die Regierung außenpolitisch immer noch in der Welt des Befreiungskampfes verharrt, zittern Abertausende um ihren Job.
Der Verweis auf die eigene Geschichte ist in Südafrika traditionell die schärfste rhetorische Waffe. So traf es den regierenden African National Congress (ANC) vor 15 Jahren schwer, als sich der ehemalige anglikanische Erzbischof Desmond Tutu echauffierte, die damalige ANC-Administration sei „schlimmer als die Apartheid“.
