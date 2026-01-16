Symbolbild (KI-generiert)

Im Herzen der Medina von Fès in Marokko erhebt sich ein architektonisches und intellektuelles Juwel, dessen historische Bedeutung der breiten Öffentlichkeit oft unbekannt ist. Die Universität Al Quaraouiyine, die vor mehr als zwölf Jahrhunderten gegründet wurde, trägt den prestigeträchtigen Titel der ältesten noch bestehenden Hochschuleinrichtung der Welt. Tauchen wir ein in die faszinierende Geschichte dieser Bastion des Wissens, die das menschliche Denken lange vor dem Entstehen der europäischen Universitäten geprägt hat.

Eine visionäre Gründung durch eine außergewöhnliche Frau

Die Geschichte von Al Quaraouiyine beginnt im Jahr 859, als Fatima Al-Fihri, die Tochter eines wohlhabenden tunesischen Kaufmanns, der nach Fès ausgewandert war, beschließt, ihr Erbe für die Gründung einer Institution zu verwenden, die Bildung und Spiritualität gewidmet ist. Diese gebildete Frau, angetrieben von Wissensdurst und einem tiefen Sinn für Mäzenatentum, mobilisiert erhebliche Mittel, um das zu errichten, was ursprünglich eine Moschee-Universität war.

Was diese Gründung besonders macht, ist ihr Ursprung: In einer Zeit, in der Frauen häufig aus den intellektuellen Sphären ausgeschlossen waren, war es eine visionäre Frau, die die heute älteste noch aktive akademische Institution der Welt ins Leben rief. Diese bemerkenswerte historische Tatsache zeugt von der oft verkannten Rolle der Frauen in der intellektuellen Entwicklung der mittelalterlichen islamischen Welt.

Die UNESCO und das Guinness-Buch der Rekorde erkennen Al Quaraouiyine offiziell als die älteste ununterbrochen betriebene Hochschuleinrichtung der Welt an. Zwölf Jahrhunderte später empfängt die Universität noch immer Studierende und bewahrt damit ein durchgängiges akademisches Erbe über die Zeiten hinweg.

Ein intellektueller Knotenpunkt vielfältiger Einflüsse

Seit ihrer Gründung hat sich Al Quaraouiyine als zentrales Wissenszentrum der mittelalterlichen Welt etabliert. Ihre Ausstrahlung reichte weit über die Grenzen des Maghreb hinaus und zog Gelehrte und Studierende aus allen Teilen der islamischen Welt, aber auch aus Europa und dem subsaharischen Afrika an.

Die Universität spielte eine grundlegende Rolle bei der Bewahrung und Weitergabe von Wissen in so unterschiedlichen Bereichen wie Mathematik, Astronomie, Medizin, Theologie, Philosophie und Linguistik. In einer Zeit, in der Europa das durchlief, was einige Historiker als „dunkle Jahrhunderte“ bezeichnen, bewahrte Al Quaraouiyine antikes Wissen sorgfältig und entwickelte zugleich neue Erkenntnisse.

Die Bibliothek von Al Quaraouiyine, die kürzlich restauriert und 2016 wieder für die Öffentlichkeit geöffnet wurde, beherbergt Manuskripte von unschätzbarem Wert, von denen einige bis ins 9. Jahrhundert zurückreichen. Dort finden sich unter anderem alte Koranabschriften, wissenschaftliche Werke griechischen Ursprungs in arabischer Übersetzung sowie Originalschriften von Gelehrten, die innerhalb ihrer Mauern gelehrt haben.

Bedeutende intellektuelle Persönlichkeiten in ihrer Geschichte

Im Laufe der Jahrhunderte haben zahlreiche Denker die Studier- und Lehrsäle von Al Quaraouiyine durchschritten, deren Arbeiten das menschliche Denken nachhaltig beeinflusst haben. Zu den bekanntesten zählt Ibn Ruschd, im Westen unter dem Namen Averroes bekannt (1126–1198), Philosoph, Arzt und Jurist, dessen Aristoteles-Kommentare eine entscheidende Rolle bei der Wiederentdeckung der griechischen Philosophie in Europa spielten.

Der Mathematiker und Astronom Al-Bitruji (gestorben um 1204), der ein alternatives Modell zum ptolemäischen Weltbild vorschlug, soll ebenfalls dort studiert haben. Ibn Khaldun (1332–1406), der als einer der Wegbereiter der modernen Soziologie gilt, studierte hier, bevor er seine revolutionären Theorien über die Geschichte der Zivilisationen entwickelte.

Noch überraschender ist, dass einige historische Quellen nahelegen, Papst Silvester II. (geboren als Gerbert von Aurillac, 946–1003), der dafür bekannt ist, das arabische Zahlensystem und das Astrolabium in Europa eingeführt zu haben, während seines Aufenthalts im muslimischen Spanien mit den Lehren von Al Quaraouiyine in Berührung gekommen sein könnte. Diese Verbindung, wenn auch indirekt, verdeutlicht die entscheidende Rolle der Universität bei der Wissensvermittlung nach Europa.

Eine Brücke zwischen Orient und Okzident

Der Einfluss von Al Quaraouiyine auf die intellektuelle Entwicklung des Westens erfolgte vor allem über Al-Andalus, jene Region Spaniens, die fast acht Jahrhunderte lang unter muslimischer Herrschaft stand. In Fès ausgebildete Studierende brachten wissenschaftliche und philosophische Kenntnisse mit, die nach und nach das europäische Denken bereicherten.

Dieser Wissensaustausch trug maßgeblich zur sogenannten „Renaissance des 12. Jahrhunderts“ bei, einer Phase intensiver intellektueller Aktivität, die der italienischen Renaissance vorausging und die Grundlagen für die europäische wissenschaftliche Revolution legte.

Vergleich mit den ersten europäischen Universitäten

Spricht man von den ältesten Universitäten der Welt, richtet sich der Blick häufig nach Europa. Doch die europäischen Institutionen sind deutlich jünger als Al Quaraouiyine. Die Universität Bologna, gegründet 1088 in Italien, gilt allgemein als die älteste Universität Europas. Es folgen die Universität Oxford (erste Erwähnungen ab 1096), die Universität Paris (um 1150 gegründet) und die Universität Cambridge (1209 gegründet).

Dass diese europäischen Einrichtungen oft als die „ersten modernen Universitäten“ bezeichnet werden, liegt vor allem an ihrer Organisation in eigenständige Fakultäten, ihrem formalisierten Abschlusssystem und ihrer autonomen Verwaltung. Sie haben zweifellos das Universitätsmodell geprägt, das sich später weltweit verbreitete. Dennoch ging Al Quaraouiyine ihnen um mehr als zwei Jahrhunderte voraus und fungierte bereits als organisiertes Zentrum höherer Bildung, als Bologna seine Tore öffnete. Diese historische Vorrangstellung verdient Anerkennung, um die weltweite Entwicklung der Wissensinstitutionen vollständig zu verstehen.

Al Quaraouiyine heute: zwischen Tradition und Moderne

Heute vermittelt die Universität Al Quaraouiyine weiterhin Unterricht, der sich vor allem auf islamische und juristische Studien konzentriert. Der architektonische Komplex, der hervorragend erhalten ist, umfasst nach wie vor die ursprüngliche Moschee, Studierzimmer, eine Bibliothek sowie Wohnräume für Studierende.

Die historische und kulturelle Bedeutung von Al Quaraouiyine stellt ein außergewöhnliches Zeugnis des Beitrags der islamischen Welt zur globalen Geistesgeschichte dar und erinnert an die zentrale Rolle interkultureller Austauschprozesse bei der Entwicklung menschlichen Wissens. In einer heutigen Welt, in der interkultureller Dialog notwendiger denn je ist, lädt uns das Erbe von Al Quaraouiyine dazu ein, den zutiefst vernetzten Charakter unseres gemeinsamen intellektuellen Erbes anzuerkennen und eine inklusivere Sicht auf die Geschichte des Wissens zu kultivieren.

Hinweis: Die Schreibweise des Universitätsnamens kann je nach Transkription variieren: Al Quaraouiyine, Al-Qarawiyyin, Al-Karaouine oder Kairouyine – sie bezeichnen stets dieselbe historische Institution in Fès, Marokko. (Quelle: afrik.com)