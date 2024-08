Libyen: Khalifa Haftars Truppen erobern Gebiete im Süden nahe Algerien

Khalifa Haftar

Die am 7. August 2024 von den Landstreitkräften der Libyschen Nationalen Armee (LNA) unter der Führung von Saddam Haftar, dem Sohn des starken Mannes im Osten Libyens, angekündigte „umfassende Operation“ in Süd- und Westlibyen wird fortgesetzt. Die ANL-Kämpfer sind in diesem weitläufigen Wüstengebiet, das an den Tschad, Niger und Algerien grenzt, auf dem Vormarsch, berichtet RFI.

Marschall Haftar, der seine Beziehungen zu den herrschenden Militärs in mehreren Ländern der Sahelzone ausgebaut hat, möchte in der libyschen, aber auch in der regionalen Gleichung ein stärkeres Gewicht haben. Mit der militärischen und moralischen Unterstützung ausländischer Verbündeter wie Russland, Ägypten und den Vereinigten Arabischen Emiraten strebt er nach Ansicht vieler Beobachter in Wirklichkeit die Kontrolle über den gesamten Reichtum dieser weitläufigen Gebiete an, in denen es von Goldminen, Öl und Gas nur so strotzt. Seine wahren Absichten könnten sich nach Ansicht von Experten als „weniger edel“ erweisen, während die Operation offiziell darauf abzielt, „die Südgrenzen des Landes zu sichern und die Stabilität Libyens in strategischen Gebieten zu stärken“.

Das Kommuniqué der ANL sprach von der Notwendigkeit, „strategische Gebiete“ zu kontrollieren. Zu diesem Zweck kam es beispielsweise am Montag zu Zusammenstößen zwischen der ANL-Einheit 128 und bewaffneten tschadischen Schmugglern, die illegal in Goldminen in den Kalanga-Bergen nahe der Grenze zum Tschad investiert hatten. Die ANL-Einheit 128 soll laut Berichten von Libyen-Experten der Vereinten Nationen selbst in grenzüberschreitende Schmuggelgeschäfte verwickelt sein. Bei den gewalttätigen Auseinandersetzungen wurden fünf ANL-Mitglieder getötet. Die Zahl der Toten auf Seiten der Schmuggler ist nicht bekannt.

Die ANL-Einheiten verstärkten ihre Präsenz auch im Grenzdreieck von Salvador, das von Menschenhändlern, Migranten und Dschihadisten stark frequentiert wird. Es befindet sich zwischen den drei Grenzen zu Libyen, Algerien und Niger.

Khalifa Haftar behauptet, seine Truppen seien dazu da, die Grenzen zu sichern, den Menschenhandel und den Terrorismus zu bekämpfen, aber sie werden beschuldigt, den Menschenhandel eher zu ihrem eigenen Vorteil zu betreiben. UN-Berichte haben bereits darauf hingewiesen, dass es einen aktiven Benzinschmuggel aus dem Süden Libyens in den Tschad, Sudan und Niger gibt. Diesen Berichten zufolge war die Sobol-Assalam-Einheit der ANL, die die Wege durch die Wüste gut kennt, schon lange vor dem Einsatz im Süden und Südwesten dafür zuständig.

Orte von strategischer Bedeutung

Zu den strategischen Orten, die Marschall Haftar zu kontrollieren versucht, gehört auch der Flughafen von Ghadames, der nach Ansicht von Kennern der Materie eine große strategische Bedeutung erlangt. Er wird derzeit von den Streitkräften in Tripolis kontrolliert. Er liegt 650 km südwestlich von Tripolis am Schnittpunkt der libyschen Grenzen zu Algerien und Tunesien und könnte, wenn er eingenommen wird, die Position der ANL gegenüber dem westlibyschen Lager, aber auch in der Sahelzone stärken.

In demselben Gebiet befindet sich auch das Hamada-Öl- und Gasfeld. Dieses Feld soll in den nächsten Wochen in Betrieb genommen werden und mindestens 8000 Barrel pro Tag liefern, nachdem die erste Phase der Erschließungsarbeiten für das Feld gerade abgeschlossen wurde.

Die Kontrolle über die Ölfelder ist Teil des Machtkampfes in Libyen, da es die einzige wirkliche Quelle des Reichtums des Landes ist, und seit 2011 haben die verschiedenen Parteien abwechselnd versucht, den Ölsektor zu kontrollieren. Anfang August erzwang das Haftar-Lager die teilweise Schließung des größten Ölfelds im Süden, Charara, wodurch dem Staat Millionen von Dollar verloren gingen.

Algerien besorgt

Diese Truppenbewegungen nahe der Grenze zu Algerien im Südwesten Libyens bringen Algier in eine heikle Lage und zwingen es, sein Verhältnis zum libyschen Dossier angesichts der jüngsten Entwicklungen neu zu bewerten. In jüngsten Erklärungen warnte Präsident Tebboune die ANL, ohne sie direkt zu nennen, und sagte, Algerien werde „nicht tatenlos zusehen, wenn seine Interessen und seine nationale Sicherheit bedroht werden“.

Weitere Gründe für Algiers Besorgnis sind die Verbündeten des starken Mannes im Osten Libyens. Es steht kurz vor einem diplomatischen Bruch mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, einem großen Verbündeten des Militärs. Was Russland betrifft, so möchte Algier keine Söldner wie Wagner oder das Africa Corps an seinen Grenzen haben, was im Norden Malis bereits der Fall ist. Die Präsenz der ANL an seinen Grenzen impliziert jedoch zwangsläufig die Präsenz dieser Söldner. Darüber hinaus hat Saddam Haftar, der die Bodentruppen der ANL anführt, kürzlich mindestens zwei Besuche in Israel absolviert, während Algier eine Normalisierung mit dem jüdischen Staat ablehnt, ohne dass es einen gerechten und dauerhaften Frieden mit den Palästinensern gibt.

Im Mai 2020 änderte Algerien die Verfassung, um der algerischen Armee zum ersten Mal in ihrer Geschichte zu erlauben, im Ausland zu intervenieren.