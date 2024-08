Libyen: UN warnt vor dem Zusammenbruch der Wirtschaft, nachdem die Ölförderung eingestellt wurde

Die Ölproduktion in Libyen ist stark zurückgegangen, nachdem die Behörden im Osten des Landes einen Produktionsstopp verhängt haben. Damit verschärft sich die Krise, vor der die Vereinten Nationen warnen, dass der Zusammenbruch der Wirtschaft drohen könnte.

Quellen zufolge wurde der Betrieb des El-Feel-Ölfelds im Südwesten Libyens eingestellt, und die örtlichen Betreiber kündigten Pläne an, die Produktion im ganzen Land schrittweise einzustellen, wie Bloomberg berichtete.

Die von den östlichen Behörden am Montag angekündigte Stilllegung ist eine Reaktion auf die Entscheidung der international anerkannten westlichen Regierung, den Gouverneur der Zentralbank, Sadiq Al-Kabir, zu ersetzen. Die östlichen Behörden erklärten, die „höhere Gewalt“ gelte für alle Ölfelder, Terminals und Anlagen.

Der Streit um die Kontrolle der Zentralbank, die Milliarden von Dollar an Energieeinnahmen verwaltet, ist seit über einer Woche eskaliert und hat die politische Spaltung des Landes weiter vertieft und ein von den Vereinten Nationen vermitteltes Friedensabkommen in Gefahr gebracht.

Das Land ist seit einem Jahrzehnt zwischen den rivalisierenden Regierungen des Ostens und des Westens gespalten, und die Kontrolle über die Zentralbank bietet Einfluss auf Milliarden von Dollar an Einnahmen.

Libyen, einer der führenden Erdölproduzenten Afrikas, hat im vergangenen Jahr rund 1,2 Millionen Barrel Rohöl pro Tag gefördert. Analysten der Citigroup Inc. vermuteten in einer Notiz vom Montag, dass ein Rückgang der Exporte die Preise für Brent-Rohöl vorübergehend in den mittleren 80-$-Bereich treiben könnte.

Seit 2011 wird Libyen von anhaltenden Unruhen geplagt. Der Energiereichtum des Landes ist zu einem Brennpunkt für Fraktionen geworden, die um die politische Kontrolle kämpfen, was zu häufigen Unterbrechungen der Produktion führt.

Ein von den Vereinten Nationen unterstützter Waffenstillstand im Jahr 2020 sollte den 2014 ausgebrochenen Konflikt beenden, doch die versprochenen Wahlen kamen nie zustande, so dass sich das Land erneut aufspaltete.

Die UN-Mission in Libyen hat vor „einseitigen Aktionen“ gewarnt, die „hohe Kosten für das libysche Volk“ mit sich bringen und möglicherweise den finanziellen und wirtschaftlichen Zusammenbruch des Landes auslösen könnten. Sie kündigte eine Dringlichkeitssitzung mit allen Parteien an, um die Krise zu lösen, und drängte auf die sofortige Wiederaufnahme der Ölproduktion.

Um die Spannungen abzubauen, forderten die Behörden in Tripolis am Dienstag den Osten auf, sich dem von den Vereinten Nationen unterstützten Abkommen anzuschließen und sich auf die Organisation der längst überfälligen landesweiten Wahlen bis zum 17. Februar zu konzentrieren. (Quelle: Newsletter Business Insider)