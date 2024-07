Madagaskar: Alarmierender Anstieg der Angriffe auf Albinos

In Madagaskar ist ein alarmierender Anstieg der Entführungen und Folterungen von Kindern mit Albinismus zu verzeichnen. Seit November letzten Jahres wurden im Südosten der Insel, einer Region, die seit 2022 besonders stark von wiederholten Wirbelstürmen betroffen ist, etwa zehn Minderjährige mit depigmentierter Haut – im Alter zwischen 6 Monaten und 17 Jahren – entführt, einige von ihnen vergewaltigt, misshandelt oder getötet, berichtet RFI.

Die körperliche Andersartigkeit der Kinder führt zu gefährlichem Aberglauben. So sollen die Augen von Kindern mit Albinismus magische Kräfte besitzen, die es ihnen ermöglichen, selbst im Dunkeln wertvolle Erzvorkommen zu finden. Dies berichteten einige der Entführer, die letzten Monat im Bezirk Mananjary verhaftet worden waren, nachdem sie das Kind, das sie entführt hatten und für das sie keinen Käufer gefunden hatten, hingerichtet hatten.

„Wir glauben, dass im Südosten Madagaskars die Zahl der Angriffe durch schädliche Überzeugungen und eine zunehmende humanitäre Krise zugenommen hat“, sagte Sabine Lauber, Leiterin des Menschenrechtsbüros der Vereinten Nationen auf der Insel.

Die Insel ist seit drei aufeinanderfolgenden Wirbelstürmen innerhalb von zwei Jahren von extremer Verarmung und dem Zusammenbruch der öffentlichen Verwaltung geplagt. In der Not versuchen die Behörden, die ins Visier geratenen Kinder in Zentren oder Waisenhäusern, die sie aufnehmen, in Sicherheit zu bringen. Diese Lösung ist auf Dauer nur schwer durchzuhalten, und es ist nicht möglich, alle Kinder mit Albinismus in der Region unterzubringen. Die Gendarmen haben auch damit begonnen, die Dörfer zu sensibilisieren, damit sie sich besser schützen und im Falle eines Angriffs besser reagieren können.

Kampf gegen diese Angriffe auf dem gesamten afrikanischen Kontinent.

Auf dem gesamten Kontinent, bei den Nachbarländern, die ähnliche Situationen erlebt haben, wurden nationale Strategien zur Bekämpfung durchgeführt. Die Ergebnisse sind positiv und könnten durchaus als Modell dienen“. Was in Ostafrika und insbesondere in Malawi, Sambia, Tansania und Mosambik gut funktioniert und die Gewalt zurückgedrängt hat, ist ein umfassender Rahmen, um die Sicherheit von Menschen mit Albinismus, aber auch ihrer Familie und Gemeinschaft zu gewährleisten. Außerdem sollen sie Zugang zu Bildung und Gesundheit haben, einen Arbeitsplatz finden und ihre Würde geachtet werden. Sicherheit allein ist keine Lösung“, so die Menschenrechtsbeauftragte.

Langfristige Strategien sind notwendig, um das Phänomen einzudämmen. Angesichts eines ersten Anstiegs der Entführungen und Morde an Menschen mit Albinismus, die vor allem im äußersten Süden des Landes stattfanden, reisten internationale Experten der Vereinten Nationen im Jahr 2022 auf die Insel und gaben Empfehlungen ab.

Sie betonten unter anderem, dass Bildungs- und Aufklärungsprogramme über die Notlage von Menschen mit Albinismus Priorität haben müssten, um den Mythen und Gerüchten, die zu ihrer Ermordung führen, entgegenzuwirken. Seitdem scheint sich in dem Land nicht wirklich etwas bewegt zu haben. Nach Angaben des Menschenrechtsbüros ist Madagaskar nun das Land mit der weltweit höchsten Rate an Angriffen auf Menschen mit Albinismus.