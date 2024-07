Demokratische Republik Kongo: 25 Soldaten wegen „Flucht vor dem Feind“ zum Tode verurteilt

Symbolbild

In der Demokratischen Republik Kongo wurden am Mittwoch, den 3. Juli, 25 Angehörige der Armee zum Tode verurteilt. Sie wurden der „Flucht vor dem Feind“, der „Verschleuderung von Kriegsmunition“, der „Verletzung von Anweisungen“ und des „Diebstahls“ angeklagt. Sie wurden am Mittwoch festgenommen und am selben Tag den Richtern des Garnisons-Militärgerichts von Butembo im Osten des Landes zu einem Schauprozess vorgeführt, berichtet RFI.

Bei den Angeklagten handelte es sich um 31 Personen, darunter 27 Soldaten und vier Zivilisten, die Ehefrauen der Soldaten. Die Soldaten wurden verdächtigt, ihre Stellungen verlassen zu haben, als die kongolesische Armee, unterstützt von lokalen bewaffneten Gruppen, den von Ruanda unterstützten M23-Rebellen gegenüberstand. Diese hatten mehrere Ortschaften eingenommen, darunter auch die Straße, die in die Großstadt Butembo führt.

Wie ein Symbol fand die forensische Anhörung an diesem Mittwoch in Alimbongo im Lubero-Territorium statt, nur wenige Kilometer von der Frontlinie entfernt, in einer von ihren Bewohnern verlassenen Siedlung. Der Verteidiger deutete an, dass er gegen die Entscheidung des Gerichts Berufung einlegen wolle, auch wenn er nicht verhehlte, dass es für alle Verurteilten wenig Hoffnung auf Erfolg gibt.

Zusätzlich zu den gegen sie erhobenen Anklagen werden einige von der Bevölkerung und der lokalen Zivilgesellschaft beschuldigt, das Eigentum von Dorfbewohnern geplündert zu haben. Die anderen Angeklagten, darunter die vier Frauen, seien aus Mangel an Beweisen freigesprochen worden, sagte der Anwalt.