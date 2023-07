Madagaskar: Todesdrohungen gegen Umweltaktivistin

Schlechte Zeiten für Umweltschützer:innen in Madagaskar. Eine Umweltaktivistin, die sich für das Überleben eines kleinen Primärwaldes im Osten der Insel einsetzt, wurde diese Woche erneut mit dem Tod bedroht, berichtet RFI.

Nach der Morddrohung gegen Angélique Decampe Razafindrazoary mobilisierte sich die Zivilgesellschaft, um die Umweltaktivistin zu unterstützen und erneut das Fehlen eines Schutzgesetzes für Aktivisten zu warnen. Angélique Decampe Razafindrazoary beschloss, diesen x-ten Angriff auf ihre Person in den Medien zu thematisieren, um ihren Schutz zu gewährleisten, in Ermangelung eines solchen Gesetzes, für das sich die Zivilgesellschaft seit 2018 einsetzt.

Sie wurde zum Feindbild der Wilderer. Seit 2016 kämpft Angélique mit ihrem Verein „Razan’ny Vohibola“ für den Erhalt von Vohibola, einer der letzten Bastionen des Primärwaldes an der Ostküste. Doch ihre Aktionen und ihre regelmäßigen Anzeigen von Waldverletzungen in sozialen Netzwerken und den Medien stören.

Am Mittwoch, den 5. Juli, stürmte ihr Nachbar entrüstet in ihr Haus und hielt seinen Ausweis als Gemeindevertreter hoch. „Ich verstand, dass er sein Abzeichen benutzte, als wolle er mir zeigen, dass er ungestraft davonkommt. Es ist das erste Mal, dass ich von Angesicht zu Angesicht bedroht wurde. Normalerweise geschieht das per Telefon oder über Mittelsmänner. „Er sagte zu mir: „Deine Tochter wird Waise werden“. Und „Ich werde alles tun, damit du und dein Mann im Gefängnis landet.

Was wäre, wenn diese neue Bedrohung den Anstoß für den Aufschwung geben würde, den die Gesetzgeber brauchen, um mit dem seit fünf Jahren überfälligen Gesetzentwurf zum Schutz von Aktivisten und Whistleblowern voranzukommen? Das ist jedenfalls der Wunsch der Zivilgesellschaft, die von der Gleichgültigkeit der Entscheidungsträger desillusioniert ist.

„Ich weiß nicht, was auf der Ebene „nationaler Kontext“ fehlt, denn es geht nicht einfach nur um Angélique Decampe! Es gibt so viele andere in der madagassischen Gemeinschaft, die sich Sorgen um Whistleblower machen, weil es dieses Gesetz nicht gibt! Wir können nicht länger warten“, sagt Andrianalisoa Raonison, Leiter des Bereichs Justiz und Menschenrechte bei Transparency International Initiative Madagaskar.

„Wir Mitglieder der Zivilgesellschaft. Wir haben den Eindruck, dass dieses Gesetz wirklich absichtlich nicht verabschiedet wird, weil wir den Eindruck haben, dass es die Interessen hoher Persönlichkeiten berührt und dass die Existenz eines Gesetzes das Ausmaß der Schikanen gegen diese Menschenrechtsverteidiger begrenzen könnte. Heute jedoch spürt man die Dringlichkeit und Notwendigkeit dieses Gesetzes angesichts dieser Situation der Schikanierung von Whistleblowern in Madagaskar“, fügte Andrianalisoa Raonison hinzu.

Die Umweltaktivistin hat am Samstag, den 8. Juli, bei der Polizei in Tamatave Anzeige wegen Morddrohungen erstattet.

„Ich tue dies für die Dorfbewohner, für meine Gemeinschaft. Der Terror, der hier herrscht, ist zu unerträglich“, so die Aktivistin.