Wer wird am besten geeignet sein, den Posten des Premierministers zu übernehmen? Diese Frage wird seit der Entscheidung von Staatschef Oberst Michaël Randrianirina immer wieder diskutiert. Am Montag hatte er die Amtszeit des bisherigen Premierministers Herintsalama Rajaonarivelo und seiner Regierung beendet.

Spekulationen ließen nicht lange auf sich warten. Selbsternannte Analysten überschwemmten das soziale Netzwerk Facebook mit Profilen eines idealen Regierungschefs sowie mit den Namen ihrer Favoriten. Angesichts der aktuellen Herausforderungen könnte der Chef der Exekutive auf der Suche nach einem „Premierminister des Kampfes“ sein. Dieser Kampf würde sich an zwei Fronten abspielen. Die erste Front betrifft die sozioökonomischen Herausforderungen. Die Lage könnte sich weiter verschärfen durch den drohenden Ölschock, der infolge des Krieges im Nahen Osten am Horizont erscheint.

In einem Schreiben, in dem er erklärt, seine Entlassung „gelassen und ohne Vorbehalte“ zu akzeptieren, verteidigt Herintsalama Rajaonarivelo seine Bilanz. „Das Team, das ich geleitet habe, hat sein Bestes getan, um das Vertrauen der Partner wiederherzustellen, auf Krisen zu reagieren, die Transparenz zu verbessern und die Vorhersehbarkeit des makroökonomischen Rahmens zu erhöhen – mit spürbaren Ergebnissen“, schreibt er.

In gewissem Maße können der ehemalige Premierminister und seine Regierung nach etwas mehr als vier Monaten im Amt tatsächlich eine ordentliche Bilanz vorweisen, insbesondere nach einer politischen Krise. Zwar bestehen die Probleme bei Wasser- und Stromversorgung weiterhin. Doch alle sind sich bewusst, dass die Sanierung dieser beiden Sektoren Zeit benötigt. Dennoch konnte eine gewisse Verbesserung festgestellt werden. Hinzu kommt das weiterhin problematische Straßennetz.

Offenbar reichte dies jedoch nicht aus, um den Bewohner des Regierungssitzes von Mahazoarivo und sein Team im Amt zu halten. Laut Absatz 2 von Artikel 54 der Verfassung beendet der Staatschef „die Amtszeit des Premierministers entweder nach Vorlage des Rücktritts der Regierung durch diesen oder im Falle eines schweren Fehlers oder einer offensichtlichen Pflichtverletzung“. Bislang fragen sich viele nach den Gründen für die Entscheidung von Oberst Randrianirina.

In einer Presseerklärung, in der sie am Samstag den Rücktritt von Herintsalama Rajaonarivelo forderten, betonten Mitglieder der „offiziellen“ Gen Y und Z, er sei angeblich „nicht in der Lage gewesen, seine Aufgaben als Leiter der Verwaltung wahrzunehmen“. Die zeitliche Nähe dieser Stellungnahme zur präsidialen Entscheidung lässt vermuten, dass ein Zusammenhang zwischen beiden Ereignissen bestehen könnte.

Bei der Vorstellung der Regierung am 28. Oktober hatte der Staatschef dem Kabinett zwei Monate Zeit gegeben, um überzeugende Ergebnisse zu liefern. Die Entscheidung, seine Mission zu beenden, erfolgte jedoch erst etwas mehr als vier Monate nach seiner Ernennung. Offensichtlich nahm sich der Bewohner des Präsidentenpalastes von Iavoloha Zeit, um die Regierung zu bewerten. Nach Angaben gut informierter Quellen dachte der hohe Offizier jedoch schon seit mehreren Wochen darüber nach, den Premierminister zu ersetzen.

Der Staatschef wünsche sich einen Regierungschef, der sowohl in der Lage sei, die sozioökonomischen Herausforderungen zu bewältigen, als auch jemand, dem er vollständig vertrauen könne und auf den er sich angesichts der kommenden politischen Herausforderungen voll und ganz stützen könne.

Denn die Politik bildet die zweite Front, auf der der „kämpferische Premierminister“ kämpfen muss. Politische Glaubwürdigkeit war jedoch der größte Schwachpunkt von Herintsalama Rajaonarivelo, insbesondere gegenüber jenen, die während der Proteste im September und Oktober in der ersten Reihe standen.

Die ersten politischen Termine werden die nationalen Konsultationen sein, darunter jene zur „Neugründung der Wahlverwaltung“, die im April beginnen sollen. Die Notwendigkeit eines vertrauensvollen und kompatiblen Duos mit dem Offizier an der Spitze der Exekutive könnte angesichts der bevorstehenden Wahltermine, die auf diese Konsultationsreihe folgen werden, entscheidend sein. Dabei spielt auch das Kriterium einer perfekten Beherrschung der legislativen und administrativen Mechanismen eine Rolle.

Neben einem Verfassungsreferendum wird die Präsidentschaftswahl der große Termin sein, der diese Übergangsphase abschließt. Obwohl er das Thema bislang vermeidet, gilt die Absicht von Oberst Randrianirina, selbst daran teilzunehmen, als offenes Geheimnis.

Darüber hinaus könnte der Staatschef den Regierungswechsel nutzen, um auch innerhalb des Ministerkabinetts eine Neuordnung vorzunehmen. Einige Minister werden von der öffentlichen Meinung stark kritisiert, während andere nur durchwachsene Ergebnisse vorweisen können.

Quellen aus dem Umfeld der Macht berichten, dass die Suche nach einem Premierminister, der den Erwartungen des Präsidenten entspricht, bereits seit mehreren Tagen läuft. Ebenso habe das Casting der zukünftigen Minister bereits begonnen. Dieselben Quellen sagen: Die Ernennung des neuen Premierministers sollte vor Ende dieser Woche erfolgen, und die Vorstellung der Minister kurz danach.

Ganz sicher ist dies jedoch noch nicht.