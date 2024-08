Mali verweist schwedische Botschafterin des Landes

Die malischen Militärbehörden gaben der in Bamako akkreditierten schwedischen Botschafterin am Freitag 72 Stunden Zeit, das Land zu verlassen. Eine weitere Eskalation zwischen Mali und einem europäischen Land, zu einem Zeitpunkt, an dem Bamako gerade mit Kiew gebrochen hat.

Die Sahelzone, eine afrikanische Region, die für ihre ausgedehnten Wüstengebiete und natürlichen Ressourcen bekannt ist, ist seit mehreren Jahren Schauplatz politischer Instabilität und Gewalt. Die aufeinanderfolgenden Staatsstreiche in Mali und Niger haben die politische Landschaft der Region grundlegend verändert und zu wichtigen geopolitischen Neuorientierungen geführt.

Mali beschuldigt Schweden, bewaffnete Gruppen zu unterstützen

Die neuen Behörden in Mali und Niger, die aus diesen Staatsstreichen hervorgegangen waren, zeigten schnell ihren Willen, sich vom westlichen Einfluss zu emanzipieren. Sie verurteilten die ihrer Ansicht nach ausländische Einmischung in ihre inneren Angelegenheiten und bevorzugten Partnerschaften mit „aufstrebenden Mächten“, insbesondere mit Russland.

Vor allem Mali befindet sich inmitten einer diplomatischen Krise mit mehreren westlichen Ländern, darunter Schweden. Die Beziehungen zwischen den beiden Ländern verschlechterten sich zunehmend und gipfeln nun in der Ausweisung der schwedischen Botschafterin, die am Freitag beschlossen wurde. Mali beschuldigt Schweden, bewaffnete Gruppen zu unterstützen, die auf seinem Territorium operieren, während Schweden Mali vorwirft, Russland in seinem Konflikt mit der Ukraine zu unterstützen.

Schweden kürzt seine finanzielle Unterstützung für Mali

Die Entscheidung Schwedens, seine Finanzhilfe für Mali zu kürzen, wurde als Strafe aufgefasst und führte zu einer heftigen Reaktion der malischen Behörden. Die angekündigte Schließung der schwedischen Botschaft in Bamako wurde als mangelnde Rücksichtnahme und als Zeichen des Rückzugs interpretiert. Die Ausweisung der schwedischen Botschafterin könnte unmittelbare Folgen haben, denn das Land sieht sich auf der internationalen Bühne zunehmend isoliert.

Diese Krise könnte sich auf die Beziehungen Malis zur Europäischen Union auswirken. Mali könnte sich noch stärker an Russland wenden, um politische und militärische Unterstützung zu erhalten. Die Kürzung der schwedischen Entwicklungshilfe könnte jedoch negative Auswirkungen auf die am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppen haben.

Diplomatischer Bruch mit der Ukraine

Die politische und wirtschaftliche Krise könnte zu einer Verschlechterung der Lebensbedingungen vieler Menschen in Mali führen. Diese Krise ist vor dem Hintergrund verstärkter geopolitischer Rivalitäten in Afrika zu sehen. Russland versucht, seinen Einfluss auf dem Kontinent auszuweiten, während die westlichen Länder versuchen, ihre Positionen zu sichern.

Am 4. August 2024 brach Mali seine diplomatischen Beziehungen zur Ukraine ab. Diese Ankündigung, die von Oberst Abdoulaye Maïga, dem Sprecher der malischen Übergangsregierung, gemacht wurde, erfolgte nach der Ausstrahlung eines Videos, das von einem hochrangigen ukrainischen Beamten, Andriy Yusov, veröffentlicht worden war. Dieser soll die Beteiligung seines Landes an einem tödlichen Angriff auf malischem Boden gestanden haben. (Quelle: afrik.com)