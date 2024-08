Kamerun: 40 Jahre Manipulation des Wahlkalenders

Als der kamerunische Staatschef im Juli die für 2025 geplanten Parlaments- und Kommunalwahlen verschob, um nur noch die Präsidentschaftswahlen auf der Tagesordnung zu haben, blieb er seiner Tradition treu, den Rhythmus des politischen Lebens des Landes nach eigenem Ermessen und mit verschiedenen Argumenten zu diktieren. Selbst auf die Gefahr hin, die Denunziationen seiner Gegner zu provozieren, meint RFI.

Ende einer echten, falschen Spannung. Ein Dekret des Präsidenten vom 24. Juli 2024 und ein am selben Tag verkündetes Gesetz bestätigten, was Beobachter bereits vermutet hatten: die Verlängerung der Mandate der Gemeinderäte und der Abgeordneten bis zum 31. Mai bzw. 30. März 2026. Diese beiden Kategorien von gewählten Vertretern waren seit 2020 für eine Dauer von fünf Jahren im Amt.

Die Folge: Kamerun bereitet sich auf eine Präsidentschaftswahl im Jahr 2025 vor. Die Regierung erklärt die Verschiebung der Parlaments- und Kommunalwahlen mit der Notwendigkeit einer „Entlastung des Wahlkalenders“ und dem hohen „menschlichen, materiellen und finanziellen Aufwand“, den die Durchführung der Wahlen der Abgeordneten, der Gemeinderäte und des Präsidenten der Republik im Jahr 2025 mit sich gebracht hätte.

Oppositionelle Kräfte sind von solchen Argumenten nicht überzeugt. „Man kann nur die Inkongruenz des von der Rdpc [Rassemblement démocratique du peuple Camerounais, an der Macht, Anm. d. Ü.] angeführten finanziellen Arguments hervorheben, wenn man die finanziellen Kosten einer Verlängerung des Mandats der Abgeordneten um ein Jahr mit den Ausgaben für die Organisation mehrerer Wahlen vergleicht“, kritisierte Jean Michel Nintcheu, Abgeordneter und Vorsitzender der Front pour le changement au Cameroun ( Fcc), Anfang Juli nach der Veröffentlichung des Entwurfs.

Es ist nicht das erste Mal, dass in Kamerun der Wahlkalender auf Initiative des Präsidenten der Republik umgestaltet wird. Der Präsident hat in den letzten vierzig Jahren zwei Register gezogen: Vorverlegungen und Verschiebungen von Wahlterminen. Wenn man von den Präsidentschaftswahlen (1997, 2004, 2011 und 2018), den Parlamentswahlen (1997, 2002, 2007) und den Kommunalwahlen (2007) absieht, ergibt sich ein erbauliches Bild.

Am 14. Januar 1984 gewann Paul Biya, der am 6. November 1982 gemäß den damals geltenden verfassungsrechtlichen Mechanismen die Nachfolge von Ahmadou Ahidjo angetreten hatte, die erste vorgezogene Wahl, deren Durchführung er beschlossen hatte. „Die Formel der Antizipation, die 1984 dazu bestimmt war, die nach den institutionellen Modalitäten von oben übertragene Macht in der Volkswahl zu verankern, wurde nach und nach in eine Technik der politischen Regulierung umgewandelt, die das politische Leben und den Wahlkalender besonders unvorhersehbar macht, da sie allein vom Präsidenten der Republik abhängt“, erinnert ein angesehener Politologe.

Paul Biya beendet diese Amtszeit, die die Grundlage für seine lange Herrschaft an der Spitze des Staates bildet, nicht. Ursprünglich für fünf Jahre gewählt, wurde er am 24. April 1988 in einer vorgezogenen Wahl wiedergewählt. Am 11. Oktober 1992 gewann er die erste Wahl in der neuen Ära des Mehrparteiensystems mit fast 40% der Stimmen (nach offiziellen und umstrittenen Zahlen). Es handelte sich auch um eine vorgezogene Wahl mit dem Ziel, „den Demokratisierungsprozess zu vollenden und die nationalen Anstrengungen wieder auf die wichtigsten sozioökonomischen Herausforderungen zu konzentrieren“, so die offizielle Rede. Am 1. März desselben Jahres hatte das Land bereits vorgezogene Parlamentswahlen erlebt, in einem politischen Kontext, der von Forderungen der Bevölkerung nach der Wiedereinführung des Mehrparteiensystems geprägt war, die das Regime von Paul Biya erheblich geschwächt hatten. Bemerkenswerte Änderung: Seit der Verfassung von 1996 kann der Präsident der Republik die Präsidentschaftswahlen nicht mehr vorverlegen.

Polemischer Umgang mit dem Kalender

Was bleibt, sind die gesetzlich vorgesehenen Verlängerungen der Mandate von Abgeordneten und Gemeinderäten: eine Technik zur Verschiebung von Wahlen, die Präsident Biya seit vielen Jahren zu nutzen weiß. Dies führte dazu, dass die für 1992 geplanten Kommunalwahlen zweimal verschoben wurden, aber schließlich im Januar 1996 stattfanden. Auch die Wahl der Gemeinderäte, die für 2001 angesetzt war, wurde ein Jahr später abgehalten, während die gleiche Wahl 2013 statt 2012 stattfand, bevor die Kommunalwahlen 2020 stattfanden, obwohl sie ursprünglich für 2018 geplant waren.

Auch die Wahl der Abgeordneten steht dem in nichts nach. So fanden die für 2012 geplanten Parlamentswahlen ein Jahr später statt und die für 2018 erhofften Wahlen wurden 2020 abgehalten.

Diese Verwaltung des Wahlkalenders ist Ziel heftiger Polemik. Die Regierung betont die Rechtmäßigkeit und die Begründetheit der Initiativen des Präsidenten. Die Opposition vertritt eine ganz andere Lesart. Ihrer Ansicht nach ist beispielsweise die jüngste Verlängerung der Amtszeit der Abgeordneten „nur ein grobes Manöver, mit dem versucht werden soll, den Kandidaten des Volkes für Wandel und Alternanz [Maurice Kamto, offiziell Zweiter bei den Präsidentschaftswahlen 2018, Führer der Bewegung für die Wiedergeburt Kameruns, einer Partei, die keine gewählten Mitglieder hat, was eine der Voraussetzungen für die Kandidatur bei den Präsidentschaftswahlen ist, Anm. d. Ü.] aus dem Rennen zu werfen“, empörte sich Jean-Michel Nintcheu.

„Diejenigen unter den Gegnern von Präsident Paul Biya, die ihn in diesen Fragen beschuldigen, sind in ihrer Rolle als Oppositionelle. Diese Haltung stellt unterschiedliche ethische Einschätzungen in den Vordergrund, die in der Vorwahlzeit das Verhalten von politisch nicht mündigen Wählern beeinflussen können“, analysiert Joseph Vincent Ntuda Ebode, Politologe an der Universität Yaoundé II-Soa. Der Geostratege weiter: „Bei der Entscheidung, eine Wahl zu verschieben oder vorzuziehen, berücksichtigt die zuständige Behörde mehrere Kriterien, darunter ihren eigenen Zustand im Vergleich zu dem ihrer politischen Gegner, die Verfügbarkeit der für die Organisation einer Wahl erforderlichen Mittel, die Konjunktur und die weltpolitische Zeit. Wenn man also zugeben kann, dass der Faktor Zustand der Opposition (zu der Maurice Kamto gehört) eine Rolle spielen kann, kann man aus politikwissenschaftlicher Sicht nicht sagen, dass es nur dieser Faktor ist, der solche Entscheidungen erklärt und motiviert“.

Eine Gewissheit: Die schrittweise Enthüllung der Strategien der Akteure ist im Hinblick auf die Präsidentschaftswahlen 2025 in vollem Gange.