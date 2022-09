Said-Prozess (Séléka-Zentralafrikanische Republik) vor dem Internationalen Strafgerichtshof eröffnet

Am 26. September 2022 wurde das Verfahren gegen Mahamat Said Abdel Kani vor der erstinstanzlichen Kammer VI des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) eröffnet. Als mutmaßlicher ehemaliger Kommandant der Séléka wurde Said wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit (Inhaftierung oder andere Formen schwerwiegender körperlicher Freiheitsberaubung, Folter, Verfolgung, Verschwindenlassen und andere unmenschliche Handlungen) und Kriegsverbrechen (Folter und grausame Behandlung) angeklagt, die 2013 in Bangui (Zentralafrikanische Republik) begangen worden sein sollen.

Die Eröffnung des Verfahrens begann mit der Verlesung der Anklagepunkte. Der Angeklagte erklärte sich in allen Anklagepunkten für nicht schuldig.

Der Ankläger des Gerichts, Karim AA Khan KC, und der erste stellvertretende Ankläger Holo Makwaia ergriffen das Wort für die einleitenden Erklärungen. Es folgten die einleitenden Erklärungen der gesetzlichen Vertreterin der Opfer, Sarah Pellet, und der Verteidigung. Der erste Zeuge des Anklägers wird voraussichtlich nach Abschluss der einleitenden Erklärungen mit seiner Aussage beginnen. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Anklage 43 Zeugen benennen wird.

Sobald die Beweisführung der Anklage abgeschlossen ist, kann die gesetzliche Vertreterin der Opfer Stellung nehmen, und die Verteidigung hat die Möglichkeit, ihre Beweismittel vorzulegen und Zeugen zu benennen. Nach Abschluss der erstinstanzlichen Anhörungen fällen die Richter ihr Urteil innerhalb einer angemessenen Frist. Die erstinstanzliche Kammer verurteilt jemanden nur dann, wenn sie davon überzeugt ist, dass die Anklagepunkte über jeden vernünftigen Zweifel hinaus bewiesen wurden.

Hintergrund: Der Haftbefehl gegen Herrn Mahamat Said Abdel Kani wurde am 7. Januar 2019 unter Verschluss wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit ausgestellt, die 2013 in Bangui (Zentralafrikanische Republik) begangen worden sein sollen. Herr Said wurde am 24. Januar 2021 an den IStGH überstellt. Das erste Erscheinen von Herrn Said vor dem Gerichtshof fand am 28. Januar 2021 statt. Die Anhörung zur Bestätigung der Anklage fand vom 12. bis 14. Oktober 2021 statt. Am 9. Dezember 2021 bestätigte die Vorverfahrenskammer II teilweise die vom Ankläger gegen Herrn Said erhobenen Anklagen wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen und verwies ihn an den Gerichtshof zurück: Verbrechen gegen die Menschlichkeit (Inhaftierung oder sonstige schwerwiegende Form der Entziehung der körperlichen Freiheit, Folter, Verfolgung, Verschwindenlassen und andere unmenschliche Handlungen), und Kriegsverbrechen (Folter und grausame Behandlung). Am 21. Februar 2022 setzte die Strafkammer VI die Eröffnung des Verfahrens für den 26. September 2022 an. (APO Group für ICC).