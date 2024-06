Marokko: Startschuss in Casablanca für den Bau der größten Meerwasserentsalzungsanlage Afrikas

Marokkos Kronprinz Moulay El Hassan gab am Montag, den 10. Juni 2024, den Startschuss für den Bau der Mega-Meerwasserentsalzungsanlage in Casablanca. Die in der Gemeinde Lamharza Essahel gelegene Anlage wird die größte ihrer Art in Afrika sein und eine jährliche Produktionskapazität von 300 Millionen m3 Trinkwasser für 7,5 Millionen Menschen haben.

Dieses ehrgeizige Projekt, das Teil der von König Mohammed VI. initiierten nationalen Strategie zur Bewirtschaftung der Wasserressourcen ist, soll auf die steigende Nachfrage nach Trinkwasser in der Region Grand Casablanca, die die Städte Settat, Berrechid und Bir Jdid umfasst, reagieren. Das Bauwerk wird dazu beitragen, den Wassermangel in diesen Gebieten zu mildern, die besonders mit einem deutlichen Niederschlagsdefizit konfrontiert sind.

Der Bau dieser Mega-Entsalzungsanlage erfordert eine Gesamtinvestition von 6,5 Mrd. Dirham, die im Rahmen einer öffentlich-privaten Partnerschaft aufgebracht wird. Die erste Phase des Projekts, die 3,5 Mrd. Dirham kosten wird, wird ab Ende 2026 eine Produktionskapazität von 200 Mio. m3 Trinkwasser pro Jahr erreichen. Die zweite Phase, die für Mitte 2028 geplant ist, wird die Gesamtkapazität auf 300 Millionen m3/Jahr erhöhen, wovon 50 Millionen für die Bewässerung bestimmt sind.

Die mit einer Umkehrosmose-Entsalzungstechnologie der neuesten Generation ausgestattete Anlage in Casablanca wird zu 100% aus erneuerbaren Energien gespeist werden, was den Verpflichtungen Marokkos zur nachhaltigen Entwicklung entspricht. Das produzierte Wasser wird über ein fast 130 Kilometer langes Leitungsnetz, das mit öffentlichen Mitteln in Höhe von 3 Mrd. Dirham finanziert wurde, zu den begünstigten Bevölkerungsgruppen geleitet.

Neben ihrem Beitrag zur Wassersicherheit der Bevölkerung wird die Entsalzungsanlage von Casablanca auch positive Auswirkungen auf den Agrarsektor der Region haben. Die 50 Millionen m3 Wasser, die für die Bewässerung bestimmt sind, werden die Entwicklung und Modernisierung der landwirtschaftlichen Praktiken ermöglichen und so zum Wachstum des Sektors und zur Ernährungssicherheit Marokkos beitragen. (Quelle: afrik.com)