Marokkos König im Zentrum einer Kontroverse wegen Betankung eines israelischen Schiffes im Hafen von Tanger

Die „Marokkanische Front zur Unterstützung Palästinas und gegen Normalisierung“ protestierte scharf gegen die Aufnahme eines israelischen Kriegsschiffs im Hafen von Tanger am 6. Juni 2024. Das Schiff, die INS Komemiyut, legte an, um sich mit Treibstoff und Proviant zu versorgen, bevor es seine Fahrt zum Hafen von Haifa fortsetzte. Diese Aktion wirft die Frage auf, wie sich König Mohammed VI. (Foto) im israelisch-palästinensischen Konflikt positioniert, zwischen historischer Unterstützung für das palästinensische Volk und einer Politik der Normalisierung der Beziehungen zwischen Marokko und Israel.

Wenn das im Hafen Tanger Med empfangene israelische Kriegsschiff eine Kontroverse ausgelöst hat, dann auch im Vergleich mit der spanischen Position, wo sich Spanien nämlich kürzlich weigerte, das Schiff Marianne Danica, das Waffen für Israel transportierte, zu versorgen. Am 19. Mai 2024 verbot Madrid dem aus Indien stammenden Handelsschiff, seine Häfen anzulaufen. Diese Entscheidung, die von pro-palästinensischen Organisationen begrüßt wurde, spiegelte eine entschiedenere Haltung Spaniens gegenüber den Spannungen in Palästina wider und stellte einen deutlichen Unterschied zur marokkanischen Politik dar.

Die spanische Weigerung wurde als Stellungnahme gegen die militärische Eskalation Israels aufgefasst und stand im krassen Gegensatz zu Marokkos Entscheidung, dem Kriegsschiff INS Komemiyut zu erlauben, in Tanger aufzutanken. Diese doppelte Rhetorik von Mohammed VI., Vorsitzender des Al-Quds-Komitees, das mit der Wahrung der Interessen des palästinensischen Volkes beauftragt ist, aber gleichzeitig im Zentrum der Annäherung zwischen seinem Land und Israel steht, löste in Marokko eine heftige Kontroverse und Demonstrationen aus. Das Fachmedium Globes erinnert daran, dass Marokko und Israel im November 2021 ein Abkommen über militärische Zusammenarbeit unterzeichnet haben.

Stärkung der Verteidigungsbeziehungen zwischen Marokko und Israel

Die Verteidigungsbeziehungen zwischen Marokko und Israel haben sich seit der Unterzeichnung des Abkommens erheblich verstärkt. Im Februar 2022 unterzeichnete Israel Aerospace Industries (IAI) einen Vertrag im Wert von über 500 Millionen US-Dollar, um Marokko mit dem Luftabwehr- und Raketenabwehrsystem Barak MX zu beliefern, das vor verschiedenen Bedrohungen durch Raketen und Drohnen schützen kann. Diese Zusammenarbeit wird als Verrat an der palästinensischen Sache angesehen.

Seit Beginn des israelisch-palästinensischen Konflikts wird Mohammed VI. regelmäßig dafür kritisiert, dass er Palästina nicht ausreichend unterstützt. Und r für seine Nähe zu Israel. So kam es in Marokko regelmäßig zu Demonstrationen und Protesten von Unterstützern der palästinensischen Sache. Die „Marokkanische Front zur Unterstützung Palästinas und gegen Normalisierung“ hatte bereits am 1. Juni davor gewarnt, dass Schiffe mit Waffen für Israel durch marokkanische Gewässer fahren würden.

Die „Marokkanische Front zur Unterstützung Palästinas und gegen die Normalisierung“ plant, dieses Thema in ihre nächsten Demonstrationen aufzunehmen. Mit einem besonderen Schwerpunkt in Tanger, um die öffentliche Meinung gegen die militärische Zusammenarbeit mit Israel zu mobilisieren. (Quelle: afrik.com)