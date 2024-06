Lesetipp/news.ch: Libyen übernimmt offiziell Verantwortung für Lockerbie-Anschlag

Gedenktafel bei Lockerbie

New York – Libyen hat offiziell die Verantwortung für den Flugzeug-Anschlag von Lockerbie von 1988 übernommen. Das nordafrikanische Land übergab ein entsprechendes diplomatisches Schreiben an den UNO-Sicherheitsrat.

Ein libyscher Vertreter überbrachte am Freitagabend (Ortszeit) das entsprechende Dokument dem amtierenden Sicherheitsratspräsidenten und syrischen UNO-Botschafter Michail Wehbe. Dies teilte der britische UNO-Botschafter Emyr Jones Parry in New York mit.

Der Text des Schreibens soll gemäß dem UNO-Reglement erst veröffentlicht werden, wenn alle 15 Mitglieder des Rats eine Kopie erhalten haben.

Lesen Sie HIER weiter.