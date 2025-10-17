Mauritius: Kontroverse um die Landung eines Privatjets mit Persönlichkeiten aus Madagaskar

OKTOBER 2025

FORTLAUFEND:

MÜNCHEN, 10.10.-23.12.25: Ausstellung „Weltkunst aus Tansania – Mehr als Tingatinga!“ Ort: St.Galler Kantonalbank Deutschland AG, Prannerstr. 11, Mo-Fr 9-17.30 h – um Anmeldung wird gebeten unter 089 12501830. Mehr dazu HIER.

AUGSBURG, – 17.10.2025: Afrikanische Wochen, unter dem Motto „Change to Fairness“. Mehr dazu HIER.

15.09.-31.10.2025, jeden Mittwoch: Online-Veranstaltungsreihe zum Thema "Global gerechte Zukunftsvisionen". Veranstalter: Afrika Medien Zentrum Berlin. Links zu den Veranstaltungen gibt’s nach Anmeldung unter projekte@amz-berlin.de. Mehr dazu HIER.

POTSDAM , bis 02.11.2025: Ausstellung „Signale der Macht. Nauen, Kamina, Windhoek“. Die Ausstellung beleuchtet erstmals die Rolle der Telekommunikationstechnologie als koloniales Machtinstrument und stellt die weltweit älteste noch aktive Großfunkstation in Nauen in den Kontext ihrer historischen Verbindungen nach Kamina (Togo) und Windhoek (Namibia). Ort: Brandenburg Museum. Mehr dazu HIER.

BERLIN , bis 02.11.2025: Irma Stern (Berlin/Kapstadt): Das Brücke-Museum widmet dieser wichtigen Künstlerin der globalen Moderne die erste museale Einzelausstellung in ihrer ehemaligen Heimat Berlin. Über 40 Gemälde, Zeichnungen und Aquarelle aus internationalen, vor allem südafrikanischen Sammlungen treten in Dialog mit Werken der Brücke-Künstler und laden ein, Irma Stern (wieder) zu entdecken. Eine ortspezifische Intervention des südafrikanischen Künstlers Athi-Patra Ruga reflektiert Leben und Werk Sterns aus einer queeren Schwarzen Perspektive. Mehr dazu HIER.

KIEL, bis 11.12.2025: Fotoausstellung „Menschen im Tschad“. Eine außergewöhnliche Bilderreportage des Schweizer Fotografen Walter Zürcher. Ort: Bürgerhaus Mettenhof. Mehr dazu HIER.

ESSEN, bis 18.01.2026: Ausstellung William Kentridge “Listen to the Echo” William Kentridge (*1955 in Johannesburg) gehört weltweit zu den renommiertesten zeitgenössischen Künstlern. Ort: Museum Folkwang. Mehr dazu HIER.

DUISBURG, - 25.01.2026: Ausstellung „passage“ mit Werken von Susan Hefuna (D – Ägypten). Ort: MKM Museum Küppersmühle. Mehr dazu HIER.

EINZELVERANSTALTUNGEN:

KÖLN , 18.10.2025, 19 Uhr: Lesung "Notes from a little Black Girl" plus Konzert mit JP Lewis & Robin Shepherd. Ort: Art of Buna Kunstgalerie. Mehr dazu HIER.

MÜNCHEN, 18./19.10.2025: 15. Afrikanische Filmtage. Ort: Gasteig HP8 – Projektor, Hans-Preißinger-Straße 8. Mehr dazu HIER.

BERLIN, 18.10.2025, 17h30: Screening In Defence of Optimism | Slade Lecture No. 6. Aufgezeichneter Vortrag von William Kentridge, Südafrika. Ort: Haus der Berliner Festspiele, Oberes Foyer. Mehr dazu HIER.

NOVEMBER 2025

FORTLAUFEND:

MÜNCHEN , bis 16.11.2025: Sonderausstellung »Merci Maman. Straßenfotografie in Mali«. Ort: Museum Fünf Kontinente. Mehr dazu HIER.

BERLIN , bis 24.11.2025: Ausstellung Geschichte(n) Tansanias. Ort: Humboldt Forum - Ethnologisches Museum. Mehr dazu HIER.

EINZELVERANSTALTUNGEN:

ERLANGEN, 13.-16.11.2025: Fernwehfestival mit Angola als Gastland. Mehr dazu HIER.

BERLIN, 23.11.2025, 20h00: Tatort Mittelmeer - Eine szenische Lesung von Augenzeugenberichten. Bekannte Schauspielende, die u. a. als TV-Ermittelnde aus Tatort, Polizeiruf 110 und Sörensen bekannt sind, lenken den Fokus auf das Mittelmeer als Tatort: Es lesen Meret Becker, Ulrike Folkerts, Nina Kunzendorf, Peter Kurth, Eva Löbau, Bjarne Mädel, Heike Makatsch, Hans-Jochen Wagner und Mark Waschke von SOS Humanity aufgezeichnete Erfahrungsberichte von Geretteten sowie Rettenden und Dokumentationen von Rechtsbrüchen auf dem Mittelmeer. Ort: Deutsches Theater. Mehr dazu HIER.

CHEMNITZ; 24.11.2025, 19:00h: Vortrag Nordafrika als Krisenregion und Wirtschaftsmarkt - Welche Rolle spielt Deutschland. Veranstalter: Adenauer Stiftung. Ort: TU. Mehr dazu HIER.

DEZEMBER 2025

FORTLAUFEND:

JANUAR 2026

FORTLAUFEND:

