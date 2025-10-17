Mauritius: Kontroverse um die Landung eines Privatjets mit Persönlichkeiten aus Madagaskar

Die Landung eines madagassischen Privatjets auf Mauritius sorgt weiterhin für Aufsehen. Das Flugzeug gehört zur Unternehmensgruppe Sodiat und landete in der Nacht von Sonntag, dem 12. Oktober, auf der Insel. An Bord befanden sich der ehemalige madagassische Premierminister Christian Ntsay sowie der Geschäftsmann Mamy Ravatomanga, ein Vertrauter des gestürzten Präsidenten Andry Rajoelina. Am Mittwoch, dem 15. Oktober, kritisierte der amtierende mauritische Premierminister Paul Bérenger den Vorfall und erklärte, die Landung sei unter unklaren Umständen genehmigt worden, berichtet RFI.
In einer Pressekonferenz sprach Paul Bérenger von „kaum glaubwürdigen Umständen“. Der Antrag auf Landegenehmigung sei mehrfach geändert worden – zunächst hieß es, es handele sich um eine medizinische Evakuierung, dann um touristische Gründe, bevor die Genehmigung schließlich um 00:13 Uhr erteilt wurde – nur wenige Minuten vor der Landung des Flugzeugs um 00:44 Uhr auf dem internationalen Flughafen Sir Seewoosagur Ramgoolam in Plaisance, dem einzigen Flughafen der Insel.
Berichten zufolge startete der Flug ohne offizielle Freigabe aus Port-Louis und zwang die mauritische Zivilluftfahrt schließlich zur Genehmigung, indem die Besatzung eine „Treibstoffnotlage“ geltend machte. An Bord befanden sich laut dem Premierminister „hochumstrittene Persönlichkeiten und Politiker“.
„Wir werden nicht gegen das Gesetz handeln“ Eine interne Untersuchung, geleitet vom Kabinettssekretär, wurde eingeleitet, um die genauen Umstände der Landung zu klären. Paul Bérenger versprach Sanktionen, falls Unregelmäßigkeiten festgestellt würden. Auch die Financial Crimes Commission – zuständig für die Koordinierung von Ermittlungs- und Aufsichtsbehörden im Kampf gegen Finanzkriminalität – sowie weitere Institutionen haben nach einer madagassischen Beschwerde Ermittlungen aufgenommen.
Während Christian Ntsay die Insel inzwischen mit einem Linienflug verlassen hat, befindet sich Mamy Ravatomanga noch auf mauritischem Boden. Der Geschäftsmann möchte am Donnerstag, dem 16. Oktober, abreisen, doch solange keine belastenden Beweise vorliegen, kann ihm die Ausreisegenehmigung nicht verweigert werden.
Der Premierminister betonte außerdem: „Wir werden nicht gegen das Gesetz oder den Rechtsstaat verstoßen.“ Er erklärte weiter, Mauritius verfolge die politische Lage in Madagaskar „Stunde für Stunde“ und wünsche sich eine rasche Stabilisierung der Situation „zum Wohl der madagassischen Bevölkerung“.
Am Freitag, dem 17. Oktober, soll Oberst Randrianirina als amtierender Präsident Madagaskars vereidigt werden.