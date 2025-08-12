Medico-Film: Tatort Namibia

Für viele ist der Sonntagabend mit dem Tatort fest verknüpft: Krimi, Spannung – und am Ende oft eine Auflösung. Während der Tatort im öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Sommerpause ist, möchte medico auf einen realen, ungelösten Tatort blicken: Shark Island in Namibia.
Dort errichtete die deutsche Kolonialmacht ein Konzentrationslager – im Rahmen eines Vernichtungskriegs, der heute als erster Genozid des 20. Jahrhunderts gilt. Tausende Nama und Ovaherero wurden dort ermordet, bevor das Lager 1907 schloss. Bis heute – 2025 – hat Deutschland diesen Genozid nicht vollständig anerkannt. Während deutsche Tourist:innen auf Shark Island campen, ruhen dort unter der Erde weiterhin hunderte unbestattete Gebeine. Zugleich droht ein neues Megaprojekt den Ort der Erinnerung zu vernichten – mit dem Ziel, die deutsche Wirtschaft mit grünem Wasserstoff zu versorgen.
Medico zeigt den Film „Shark Island“, mit dem das Forschungskollektiv Forensic Architecture die koloniale Gewaltlandschaft in einer eindrucksvollen politischen Ästhetik zum Leben erweckt.
Im Anschluss sprechen wir mit Sima Luipert (Nama Traditional Leaders Association) und Mark Mushiva (Forensic Architecture/Forensis) über den andauernden Kampf für Gerechtigkeit zwischen Namibia und Deutschland. Das Gespräch moderiert Melika Foroutan, die neue Kommissarin des Frankfurter Tatort-Teams.
In Frankfurt laden wir Sie und Euch zum Tatort-Abend im unten im medico-Haus ein.
Die Theke des „Pastel“ ist vor und nach der Veranstaltung für Snacks und Getränke geöffnet.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich und die Teilnahme ist kostenlos.
Wir freuen uns über Spenden unter dem Spendenstichwort: Namibia Dekolonial
Tatort-Abend lieber wie gewohnt zu Hause?
Kein Problem, wir haben einen Livestream organisiert, der um 20:15 startet.
Datum: So, 31.08.2025
Uhrzeit: 20:15 Uhr
Ort: unten im medico-Haus | Lindleystraße 15 | 60314 Frankfurt
Livestream: https://youtube.com/live/XFdkCIKtDj8?feature=share
(medico)