Meinung auf puls24.at: Tunesien-Abkommen – EU zahlt, damit andere das Menschenrecht verletzen

Die EU will Tunesien 100 Millionen Euro zukommen lassen. Im Gegensatz soll Tunesien verhindern, dass sich Migranten auf den Weg in die EU machen. Die Absichtserklärung dazu wurde am Sonntagabend unterzeichnet.

„Im Grunde zahlt die Europäische Union viel Geld an Tunesien, damit der Drittstaat Menschenrechtsverletzungen durchführt, die man dann selber nicht machen muss“, kritisiert Migrationsexpertin Judith Kohlenberger von der WU Wien. Ohne Gewalt sei das eigentlich nicht möglich. Sie spricht im Interview mit Anchorwoman Bianca Ambros über die Lage in Tunesien.

„Es ist überhaupt nicht ausformuliert innerhalb dieses Abkommens, wie denn genau dieses Abhalten von den Überfahrten aussehen soll“, sagt sie weiter. „Das bedeutet mitunter, dass Menschen in der Wüste ausgesetzt werden, subventioniert von europäischem Steuergeld.“

