Sexueller Missbrauch, Boykott, Spielerinnenflucht: Skandale innerhalb afrikanischer Mannschaften vor der Frauen-WM 2023

Die Frauenfußballweltmeisterschaft 2023 beginnt am 20. Juli vor dem Hintergrund von Skandalen. Südafrika, Marokko, Nigeria und Sambia werden Afrika vertreten. An der von der FIFA organisierten Frauen-Weltmeisterschaft nimmt die Rekordzahl von 32 Frauen-Nationalmannschaften teil. Die vier Vertreter Afrikas haben sich jedoch mit einer Reihe von Skandalen sehr schlecht auf dieses Turnier vorbereitet.

Vier Länder, vier Skandale

Zunächst Nigeria, das in der Gruppe B mit Australien, Kanada und Irland spielt. Die Super Falcons drohten damit, ihr erstes Spiel gegen den Gastgeber Australien wegen eines Gehaltsstreits mit dem nigerianischen Fußballverband zu boykottieren. Onome Ebi, die Kapitänin der Mannschaft, dementierte dies, aber der amerikanische Trainer Randy Waldrum machte Enthüllungen über die miserablen Transport- und Unterbringungsbedingungen seiner Mannschaft. Nicht ideal, um in den Wettbewerb zu starten.

Für Sambia ist es noch schlimmer. Gegen den Trainer der Frauenmannschaft, Bruce Mwape, wird wegen sexuellen Missbrauchs von sambischen Spielerinnen ermittelt. Die FIFA muss diese Angelegenheit mit der sambischen Polizei regeln, aber es ist ein großer Skandal, den The Guardian nur wenige Tage vor Beginn des Turniers aufgedeckt hat. Sambia ist in der Gruppe C mit Spanien, Japan und Costa Rica.

Folgt Südafrika, amtierender Afrikameister, der sich in einer Krise befindet. Grund dafür ist immer noch das in Afrika stets wiederkehrende Thema der Undurchsichtigkeit der Höhe der Prämien. Die Banyana Banyana boykottierten ein Vorbereitungsspiel, um Druck auf ihren Verband und dessen Präsidenten Danny Jordaan auszuüben. Südafrika ist in der Gruppe G mit Argentinien, Italien und Schweden.

Schließlich Marokko, das mit Kolumbien, Deutschland und Südkorea in der Gruppe H ist, musste die Flucht mehrerer seiner Spielerinnen bei Freundschaftsspielen in Italien und der Schweiz widerlegen. Die Angelegenheit hatte in den sozialen Netzwerken so große Ausmaße angenommen, dass der Königlich-Marokkanische Fußballverband (FRMF) eine Erklärung veröffentlichte, in der er drohte, gegen diejenigen vorzugehen, die diese falschen Informationen verbreiten würden. „Der FRMF betont, dass er sich das Recht vorbehält, alle Rechtsmittel auszuschöpfen, um das Image der Mitglieder der Frauen-Nationalmannschaft im Besonderen und der marokkanischen Fußballfamilie im Allgemeinen zu schützen“.

Die vier afrikanischen Länder sind also nicht in einer optimalen Startposition, um bei der Frauen-Weltmeisterschaft zu glänzen … (Quelle: afrik.com)