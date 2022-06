Meinung aus Afrika: G7-Gipfel – Die wahren Gründe für die Anwesenheit von zwei afrikanischen Ländern

Zwei afrikanische Länder nahmen an Gesprächen mit den sieben G7-Staaten teil: Südafrika und Senegal. Die Anwesenheit der beiden Länder wirft mehrere Fragen auf. Um sie zu verstehen, muss man über die von den G7-Staaten angeführten Gründe hinausgehen.

WIR SIND DIE GUTEN

Laut dem Gastgeber des Gipfels, dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz, sollte diese Einladung zeigen: „Die Gemeinschaft der Demokratien besteht nicht nur aus dem Westen und den Ländern der nördlichen Hemisphäre“. Seiner Meinung nach liegen die Demokratien der Zukunft in Afrika.

Die Einladung der beiden afrikanischen Länder erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die Krise zwischen Russland und der Ukraine in vollem Gange ist. Mehrere Beobachter sehen darin übrigens den Wunsch der sieben Industriemächte, die die G7 bilden, sich als die Guten darzustellen. Thorsten Brenner, Direktor des Think Tanks Global Policy Institute (GPPI), hat angedeutet, dass ein Dialog mit diesen Ländern, die aufgrund der Krise in der Ukraine vor einer Hungerkatastrophe stehen, „wesentlich“ ist. Dies wäre jedoch nur die Spitze eines Versuches, Afrika in der Ukrainefrage auf die Seite des Westens zu ziehen.

Südafrika, Senegal, das den Vorsitz der Afrikanischen Union innehat, und sogar Indien, das ebenfalls zu diesem Gipfel eingeladen wurde, sind Länder, die wichtige wirtschaftliche und im Falle des dritten Landes sogar militärische Beziehungen zu Wladimir Putins Russland unterhalten. Putin sprach sich am 22. Juni auf dem Weltwirtschaftsforum für eine stärkere Rolle der BRICS-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika) in Verbindung mit Ländern aus Asien, Afrika und Lateinamerika aus. Diese Ambitionen sind nicht nach dem Geschmack der europäischen Mächte, die immer noch hoffen, Russland sowohl auf diplomatischer als auch auf wirtschaftlicher Ebene isolieren zu können.

AFRIKA GEGEN EIN IMMER STÄRKER WERDENDES RUSSLAND AN DEN WESTEN BINDEN

Bei der Abstimmung über eine Resolution der Vereinten Nationen zu Beginn der russisch-ukrainischen Krise hatten sich mehrere asiatische und afrikanische Länder, darunter Südafrika und der Senegal, der Stimme enthalten. Diese Einladung war also ein Versuch, die beiden Länder dazu zu bringen, zu einem Zeitpunkt Stellung zu beziehen, an dem der Konflikt auf einen Konflikt zwischen den NATO-Staaten und Wladimir Putins Russland hinauszulaufen scheint.

Erst kürzlich wurde der senegalesische Präsident und amtierende Präsident der AU, Macky Sall, von Wladimir Putin im Kreml empfangen. Dabei wurde unter anderem die Frage des freien Warenverkehrs erörtert, um zu verhindern, dass Afrika in die Ernährungsunsicherheit abrutscht.

EINE ALTERNATIVE ZUM RUSSISCHEN GAS FINDEN

Der letzte, aber nicht unwesentliche Grund für diese Einladung ist die Energiepartnerschaft. Dieser Grund betrifft eher den Senegal. Das Land von Macky Sall gilt als zukünftiges Gasland. Nachdem Russland von den westlichen Ländern verlangt hatte, sein Gas künftig in russischen Rubeln zu bezahlen, stellte es die Gaslieferungen an mehrere dieser Länder ein. Die Frage, ob man auf russisches Gas verzichten sollte, steht also schon seit einiger Zeit im Raum. Die sieben Länder, die den Senegal eingeladen haben, bereiten sich auf ihre zukünftigen Lieferanten vor.

Viele Umwelt-NGOs befürchten, dass die G7-Staaten aufgrund des Krieges in der Ukraine gegen ihre Verpflichtung verstoßen könnten, keine fossilen Energieprojekte im Ausland mehr zu finanzieren, da viele westliche Staaten Schwierigkeiten haben, die russischen Energieimporte zu ersetzen.

Die Anwesenheit Südafrikas und Senegals beim jüngsten G7-Gipfel ist daher ein strategischer Schritt der Industrieländer, die in ihrem Bestreben, Russland absolut zu isolieren, um jeden Preis versuchen, Afrika zurückzugewinnen, von dem sie spüren, dass es ihnen entgleitet. (Jean Hugues Ambodo, afriquemedia.tv)