Meinung: Muss der soziale Schraubstock in Afrika gelockert werden?

Diese Frage sollte angesichts der unzureichenden Wirtschaftsleistung auf dem Kontinent gestellt werden, schreibt Magaye Gaye, Internationaler Wirtschaftswissenschaftler aus dem Senegal in einem Gastbeitrag in der Zeitung Le Quotidien. Lesen Sie nachstehend seine Argumentation, die wir aus dem Französischen übersetzt haben.

Wenn Sie einen Afrikaner in ein westliches Umfeld integrieren, das individuellen Erfolg und Kompetenz fördert, ist er zu 100 % erfolgreich, manchmal sogar besser als die Westler. Dieselbe Person, die in den sozialen Kontext in Afrika zurückversetzt wird, erlebt einen Rückgang ihrer Leistung. Warum dieses Paradoxon? Wegen des gesellschaftlichen Schraubstocks!

In Afrika übt die Gesellschaft als Ganzes einen fürchterlichen Druck auf die Einzelnen aus, insbesondere auf die Arbeitnehmer. Letztere befinden sich manchmal in einer sehr unangenehmen Situation. Denn trotz eines unzureichenden Einkommens sind sie gezwungen, jeweils zehn oder sogar zwanzig Personen in ihren Familien zu ernähren. Denn sie sind die einzige Hoffnung auf Überleben, auf die diese sich verlassen können.

Hinzu kommt, dass das Konkurrenzdenken so stark ist, dass es manchmal dazu führt, dass dieses einzige aktive Familienmitglied versucht, „sein Taschengeld aufzubessern“, selbst wenn es dazu bereit ist, öffentliches Eigentum zu veruntreuen.

Der Druck ist höllisch. In Senegal zum Beispiel, wo die Polygamie sehr ausgeprägt ist, kommt es unter den Kindern zu absoluter Rivalität. Der Volksglaube besagt, dass die Frau, die ihrem Mann am meisten gehorcht und ihn am meisten respektiert, die wohlhabendsten Kinder zur Welt bringt.

Der gesellschaftliche Druck zeigt sich auch in den vielen wiederkehrenden Ereignissen (Verlobungen, Taufen, Beerdigungen, Zeremonien aller Art), die die Ersparnisse und die Zeit vieler Afrikaner absorbieren.

Wenn Sie auf dem Kontinent zum Minister ernannt werden, denkt man zuerst nicht an die Verantwortung, sondern an die Möglichkeit, sich zu bereichern. Der erste Rat, den man Ihnen oft gibt, lautet: „Sichern Sie sich und Ihre Lieben sofort ab. Man weiß nie …“.

All diese Gründe führten dazu, dass ich 2001, als der ehemalige Präsident der Republik Senegal, Abdoulaye Wade, mir die Ehre erwies, mir ein wichtiges Amt im Senegal anzubieten, ablehnte, um meine internationale Karriere fortzusetzen.

Wann wird der gesellschaftliche Druck in Afrika aufhören?

Der Staat muss daran arbeiten, möglichst vielen Bürgern menschenwürdige Arbeitsplätze zu garantieren. Die Gesellschaft würde im 21. Jahrhundert davon profitieren, wenn sie in sich ginge, ihre Ereignisse bestmöglich rationalisierte und sich von bestimmten opportunistischen Praktiken verabschiedete. Als Katalysatoren der Transformation sollten die Erweckungsprediger die Ethik und die Notwendigkeit dieser Verhaltensänderungen stark betonen.