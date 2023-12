Meinung: Ruanda-Kongo – Eine Region, in der seit 30 Jahren getötet und gestorben wird!

Ich hasse Kriege. Ich denke an die Menschen, die tagtäglich Kriegsgewalt erleben. Dies ist leider der Fall bei unseren Brüdern und Schwestern im Ostkongo. Es gibt nichts Schlimmeres, als sich an menschliches Leid zu gewöhnen oder zu versuchen, es zu normalisieren.

Heute haben sogenannte „strategische, geopolitische und multinationale“ Interessen einen schwindelerregenden Einfluss auf das Leben von Menschen. Diese Begriffe sind in einer Welt des ungezügelten Kapitalismus mit Bedeutung aufgeladen. Man fühlt sich an das primitive Leben im Dschungel erinnert, wo der Kleine dem Großen als Beute dient und das Leiden des Ersten mehr geduldet oder unbemerkt bleibt.

Dieser schmutzige Krieg hat Tausende von Kindern, Frauen und Männern getötet. Er ging von Ruanda aus und breitete sich in den Ostkongo aus, wo er herstammt. Er verwandelt sich nach dem Willen seiner Planer. Er zwingt die Bevölkerung auf katastrophale Weise zu massiven, unaufhaltsamen Vertreibungen, die dramatische gesundheitliche Folgen nach sich ziehen. Vergewaltigungen und Gewalt gegen Frauen und Kinder sind an der Tagesordnung.

Müssen wir wiederholen, dass es in dieser Region bewaffnete Gruppen gibt, die von dem einen oder anderen Nachbarland unterstützt oder gegründet wurden? Ignoriert man, dass verschiedene Abkommen zur Wiederherstellung des Friedens unterzeichnet wurden, aber nicht umgesetzt wurden? Muss man noch einmal erwähnen, dass es sich um eine Region handelt, die von den Großmächten begehrt wird, die um ihre Einflussmöglichkeiten wetteifern? Alles ist bekannt, nichts ist neu.

Von der Aufrechterhaltung des Friedens bis zur Aufrechterhaltung der Unordnung

Regionale oder internationale Kräfte haben sich dort abgewechselt, ohne Erfolg. Die zyklischen Gewalttätigkeiten steigen an, gehen zurück, steigen wieder an, trotz der Präsenz der genannten Kräfte. Die Tage vergehen, ohne dass sich etwas ändert. Es sind so viele Menschen dort gestorben, dass die Welt sich nicht mehr dafür interessiert.

Auf dem Feld beglückwünscht man sich derzeit gegenseitig zu massiven Bodenoffensiven auf der einen Seite. Auf der anderen Seite spricht man von blitzartigen Luftverteidigungen. Die Toten gehen in die Dutzende und liegen auf den Hügeln und in den Schützengräben. In den sozialen Netzwerken kursieren schockierende Bilder. Wir halten es nicht mehr aus. Die diplomatischen und militärischen Spannungen (Ruanda und Kongo) sind spürbar.

Die internationale Gemeinschaft ist orientierungslos und verloren und gestikuliert in einem unklaren und ungefähren Diskurs. Sie scheint alle Pläne und die Kontrolle über die Region verloren zu haben, die Schauplatz vielfältiger und widersprüchlicher Herausforderungen ist. Diese erscheinen manchmal verblüffend. Man denke nur an den berühmten Londoner Plan, Migranten nach Ruanda zu schicken, einem armen Land, in dem die Menschenrechte nicht geachtet werden. Die Welt steht Kopf!

Eine Region, die nicht weiß, was sie tun soll

Alle bisherigen geopolitischen Pläne sind offensichtlich gescheitert. Es ist nicht mehr möglich, die Bevölkerung unter der Verdammnis der Waffen zu halten. Die einflussreichen Länder in dieser Region sollten ihre Pläne zumindest ein wenig überdenken und die Unterstützung der militärischen Logik aufgeben. Die suprematistische Strategie funktioniert nicht mehr. Anstatt die Anstrengungen auf die Stärkung der Demokratie und die Abschreckung von Diktaturen zu konzentrieren, scheinen sich die Trends fatalerweise umzukehren. Manche Mächte versuchen, ein neues globales Gleichgewicht zu begründen, indem sie sich auf impulsive autokratische Regime stützen, die skrupellos handeln. Kann man von einem schlechten Baum gute Früchte pflücken?

Die Rückkehr zu einer „großzügigen Politik“ (ein Begriff, der dem Franzosen Dominique De Villepin entlehnt wurde) und einer menschlichen Diplomatie, die auf eine Win-Win-Situation ausgerichtet ist, stellt meiner Meinung nach die einzige Lösung dar, die allen entgegenkommt. Die Militarisierung der Region, in welcher Form auch immer, ist gescheitert.

Abgesehen von dieser menschlichen Vision und Perspektive werden die Lösungen des Kräfteverhältnisses, die sich fatalerweise abzuzeichnen scheinen, die Region zum x-ten Mal in ein Gebiet des Blutvergießens und der Vergewaltigung verwandeln.

Meine Stimme, die des kleinen Mannes, wird sicherlich nicht gehört werden. Dennoch wird sie ihre Aufgabe erfüllt haben, laut und deutlich „vox clamantis in deserto“ zu rufen.

(Faustin KABANZA, afrik.com)