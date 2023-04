Meinung: Soziologe aus Guinea: „Alles Unglück Afrikas geht von Frankreich aus“

Der französische Präsident Emmanuel Macron sagte einmal: „Angesichts einer Familie, die sieben, acht Kinder in Afrika hat, können Sie Milliarden investieren, es wird sich nichts ändern. (…) Die Herausforderung Afrikas ist zivilisatorisch.“ Die Stellungnahme des guineischen Soziologen Amadou Douno, Professor an der Ahmadou-Dieng-Universität in Guineas Hauptstadt Conakry, wurde uns zugesandt. Auch wenn „der Fall“ schon etwas länger her ist: lesen Sie die Gedanken des Experten …

„Die Afrikaner brauchen Ihre Zivilisation der Ausschweifungen nicht. Denn in Ihrer Zivilisation ist es so: Ein Mann kann mit einem Mann schlafen; eine Frau kann mit einer Frau schlafen; ein unverheirateter Präsident kann zwei Geliebte gleichzeitig haben; eine Frau kann mit ihrem Hund schlafen; ein Kind kann seinen Vater und seine Mutter ohne Probleme beleidigen; ein Kind kann seine Eltern ins Gefängnis bringen.“

Wenn die Eltern alt werden, bringt man sie ins Altersheim, und schließlich kann in Ihrer Zivilisation ein junger Mann ohne Probleme mit einer Frau zusammenleben, die so alt ist wie seine Mutter oder seine Großmutter. Ihr Fall ist ein perfektes Beispiel dafür! Die Afrikaner brauchen von Leuten wie Ihnen keine Lektionen in Sachen Zivilisation!

Afrika ist mit seinem enormen Reichtum an Bodenschätzen bei weitem der reichste Kontinent der Welt. Was diesen Kontinent zurückhält, ist die groß angelegte Plünderung seiner Ressourcen durch die Großmächte, allen voran Frankreich!

Alles Unglück Afrikas geht von diesem Land aus, das seine Ambitionen auf dem Rücken der Afrikaner verwirklicht, mit der Komplizenschaft dieser Verräter, die nicht zögern, ganze Generationen zu opfern, indem sie ihre Länder an die ehemalige Kolonialmacht ausliefern.

Diese vertrauen alle Schlüsselsektoren ihrer Volkswirtschaften Frankreich an. In Wirklichkeit verfolgen sie die von der ehemaligen Kolonialmacht gewollte Strategie oder politische Vision. Dies trägt dazu bei, ihre Bevölkerung in extremes Elend und Armut zu stürzen. Das ist die Ursache für Staatsstreiche, Bürgerkriege, Völkermord und Hungersnöte, mit Despoten an der Spitze dieser Länder, die von Frankreich an der Macht gehalten werden, weil Frankreich alle ihre Forderungen erfüllt!

Frankreich ist nichts ohne Afrika! An dem Tag, an dem die afrikanischen Länder Frankreich den Rücken kehren, wird dieses Land ins Chaos stürzen! Solange die afrikanischen Länder sich nicht von dieser Dominanz der ehemaligen Kolonialmacht lösen, indem sie ihr eigenes Schicksal in die Hand nehmen, wie es die asiatischen Länder getan haben, wird es für sie sehr schwer sein, aus dem Abgrund herauszukommen.

Die Herausforderung für Afrika besteht darin, Frankreich loszuwerden. Denn das ist nicht die Lösung für seine Unterentwicklung, es ist der Kern des Problems!“