Meinung: Wenn Nigerias Multimilliardär Aliko Dangote Erfolg hat, wo Afrikas Staatsoberhäupter scheitern

Mehrere afrikanische Staatschefs, darunter Macky Sall, Faure Gnassingbé und Nana Akufo-Addo, haben 22. Mai 2023 in Lagos im Rahmen der Eröffnungsfeier der Raffinerie des nigerianischen Geschäftsmannes Aliko Dangote teilgenommen. Dieses von einer einzigen Person initiierte Projekt ist in Bezug auf die Energieversorgung ein Hoffnungsträger für den gesamten afrikanischen Kontinent, schreibt das togoische Portal icilome.

Das von den ersten afrikanischen Präsidenten vorangetriebene Projekt eines autonomen, strahlenden und imposanten Afrikas wurde schnell von den westlichen imperialistischen Mächten untergraben, denen es gelang, „Männer“ ohne echte Pläne an der Spitze der „unabhängigen“ Staaten zu positionieren. Energieexperten haben immer wieder erklärt, dass der afrikanische Kontinent in seinem Inneren über alle Ressourcen verfügt, die er braucht, um in Sachen Energie (Treibstoff und Strom) unabhängig zu sein.

Doch die Personen an der Spitze der afrikanischen Staaten scheren sich einen Dreck um diese Expertisen, die den Kontinent in eine Art „industrielle Revolution“ katapultieren könnten. Diese Staatschefs sind viel mehr mit dem Erhalt der politischen Macht und der Gefälligkeit gegenüber dem Westen beschäftigt. Man kann sich leicht die Vorteile eines großen Energieprojekts vorstellen, das beispielsweise Nigeria, Benin, Togo, Ghana, die Elfenbeinküste und den Senegal im Westen oder die Demokratische Republik Kongo, Ruanda und den Kongo im Zentrum vereint.

In Ermangelung dieser panafrikanischen Projekte wurde Dangote Petroleum Refinery & Petrochemicals des Geschäftsmannes Aliko Dangote am Montag in Anwesenheit mehrerer Staatsoberhäupter, darunter der gewählte nigerianische Präsident Ahmed Bola Tinubu, eingeweiht. Diese Politiker werden sich sicherlich darüber freuen, ohne auch nur einen Moment lang von Aliko Dangotes Genialität und Mut herausgefordert zu werden.