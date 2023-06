Menschenhandel in der Sahelzone: „Wir bringen sie überall hin“

Einen Freund mit guten Kontakten anrufen, innerhalb von 24 Stunden einen Reisepass besorgen und etwas Geld übergeben. Das ist alles, was man braucht, um aus der fragilen Sahelzone in Afrika zu fliehen, wo Schleppernetzwerke die Verzweiflung der Menschen ausnutzen und in einigen Fällen zu so tödlichen Katastrophen wie dem jüngsten Schiffsunglück vor der griechischen Küste führen.

Laut einem neuen Bericht zur Bedrohungsbewertung des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) haben Menschenschmuggler im letzten Jahrzehnt in der afrikanischen Sahelzone, wo bewaffnete Gewalt, Terroranschläge und Klimaschocks zur Vertreibung von drei Millionen Menschen und zur Flucht einer wachsenden Zahl weiterer Menschen geführt haben, reiche Dividenden geerntet.

Externe Bedrohungen wie die Krise im Sudan erzeugen einen „Schneeballeffekt“ in der Region, sagte Mar Dieye, Sonderkoordinator des UN-Generalsekretärs für die Sahelzone, gegenüber UN Info. „Diesen Flächenbrand, der im Sudan begann und dann auf den Tschad und andere Regionen übergriff, nicht zu stoppen, könnte eine internationale Katastrophe sein, die viel mehr Migranten auslöst“, sagte Dieye, der auch die Integrierte Sahel-Strategie der Vereinten Nationen (UNISS) leitet. Derzeit, so Dieye, finde der meiste Menschenschmuggel in porösen, unregierten Grenzgebieten statt, in denen der Staat „extrem schwach“ sei.

Der jüngste Bericht des UNODC identifizierte weitere Faktoren sowie Lösungsansätze, die durch Interviews mit Migranten und Kriminellen, die sie schmuggeln, untermauert wurden. Sie enthüllten, wie die grenzüberschreitende Kriminalität in den Städten in der gesamten Sahelzone abläuft. Viele Befragte gaben an, dass das Schleusen billiger und schneller sei als die reguläre Migration. In Mali, wo das durchschnittliche Monatseinkommen 74 US-Dollar beträgt, kostet ein Pass fast 100 US-Dollar.

In Niger sagte ein wichtiger Informant, dass die Behörden drei bis vier Monate brauchen können, um offizielle Dokumente zu bearbeiten. „Aber wir, wenn Sie wollen, bringen Sie überall hin“, sagte der Informant. Wenn ein Pass erforderlich ist, „bekomme ich ihn innerhalb von 24 Stunden“, sagte ein Schleuser in Mali in dem Bericht.

Bargeldartnerschaften

Der Bericht betont, dass Korruption sowohl eine Motivation für die Beauftragung von Schleusern als auch ein Schlüsselinstrument der Kriminalität ist. Laut UNODC können Menschenschmuggler etwa 1.400 US-Dollar pro Monat verdienen, was dem 20-fachen des Durchschnittseinkommens in Burkina Faso entspricht. „Glückliche Schleuser“ könnten bis zu 15.000 bis 20.000 US-Dollar pro Monat verdienen, sagte ein Schleuser in Niger. Dem Bericht zufolge ist der Grad der Zusammenarbeit mit den Beamten so fest verankert, erklärte ein Schleuser in Mali, dass er „keine Angst davor hat, von den Behörden bestraft zu werden“. „Ich bin noch nie von den Behörden behelligt worden“, sagte der Schleuser. „Wir sind in einer Bargeldpartnerschaft“. Ein in Niger befragter Schlüsselinformant berichtete von seinen Erfahrungen. „Sie gehen zu ihnen und geben ihnen ihren Geldumschlag, aber wenn Sie niemanden im Team kennen, sind Sie gezwungen, die Migranten herauszuholen und sie auf Motorräder zu setzen, um den Kontrollposten zu umgehen“, fügte der Informant hinzu.

Immer größere Risiken

Laut UNODC hat die steigende Nachfrage von Männern, Frauen und Kindern, die der zunehmenden Gewalt und der damit einhergehenden Ernährungsunsicherheit entkommen wollen, die grenzüberschreitende Kriminalität angeheizt.

Seit 2012 in der Region ein Goldvorkommen entdeckt wurde, berichtet das UNODC, dass Untersuchungen von Minenstandorten berichten, an denen Frauen zum Zweck der sexuellen Ausbeutung gehandelt und Männer zur Zwangsarbeit gezwungen werden.

Auch die Schmuggelrouten sind geheimer und vielfältiger geworden, um den zunehmenden Bemühungen der Sicherheitskräfte zu entgehen, wodurch Flüchtlinge und Migranten noch größeren Risiken und Gefahren ausgesetzt sind.

Eindämmung des Zustroms

Dem Bericht zufolge sind alle Länder der Sahelzone mit Ausnahme des Tschad Vertragsparteien des Protokolls gegen die Schleusung von Migranten, das das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität ergänzt, und verfügen über spezifische Gesetze, die Fortschritte machen.

Vor Ort sind die Operationen nach Angaben des UNODC erfolgreich. Unter den vielen Beispielen, die in dem Bericht genannt werden, ist eine Operation aus dem Jahr 2018, bei der nigrische Polizisten Rädelsführer festnehmen und ein hoch organisiertes Netzwerk zerschlagen konnten, das im Verdacht stand, Tausende Migranten unter anderem über Niger, Libyen und Algerien nach Spanien zu schleusen.

Um auf diesen Errungenschaften aufzubauen, empfahl das UNODC den Staaten, Maßnahmen zu ergreifen, um den Menschenschmuggel zu bekämpfen, die Ursachen zu beseitigen, die Korruption zu bekämpfen und Beschäftigungsmöglichkeiten auf lokaler Ebene zu schaffen. Die Agentur schlug außerdem vor, dass die Politik zur Bekämpfung des Menschenhandels Entwicklungs- und Menschenrechtsansätze beinhalten sollte.

Für viele UN-Organisationen und die Länder der Sahelzone ist die Zusammenarbeit von entscheidender Bedeutung. Die aktuellen Bemühungen der Internationalen Organisation für Migration (IOM) umfassen die Förderung von Existenzgrundlagen für zurückkehrende Migranten und den Aufbau neuer Partnerschaften, einschließlich einer kürzlich getroffenen Vereinbarung mit der G5-Sahel-Truppe, einer multinationalen Mission zur Stabilisierung der Region. „Für die IOM ist die regionale Zusammenarbeit entscheidend, um eine sichere, geordnete und reguläre Migration zu gewährleisten und wirksam auf die Herausforderungen zu reagieren“, sagte der Generaldirektor der IOM, António Vitorino. „Das neue Abkommen bietet die Möglichkeit, geeignete gemeinsame Ansätze zu verfolgen, die auf die komplexen Triebkräfte von Konflikten, Instabilität und Zwangsumsiedlungen reagieren“, sagte er und fügte hinzu: „Die Suche nach solchen Lösungen wird ein Sprungbrett in unseren globalen Kooperationsrahmen zur Verbesserung der Bedingungen für die Menschen in der Sahelzone sein“.

In der Zwischenzeit arbeitet UNISS weiterhin mit allen UN-Einheiten und Partnernationen an Bemühungen wie der Generation Unlimited Sahel und der Unterstützung von Sahelianern bei der Unterstützung ihrer Familien, sagte Dieye und betonte, dass die aktuelle Situation weiterhin „äußerst besorgniserregend“ sei. „Sie wird eine kollektive Antwort erfordern“, erklärte er. „Kein Land kann sie allein bewältigen. Ich denke, die internationale Gemeinschaft muss sich darum kümmern. Schließlich handelt es sich um ein internationales Verbrechen“.

Was ist der Unterschied zwischen Menschenschmuggel und Menschenhandel?

Laut UNODC sind Menschenschmuggel und Menschenhandel zwei unterschiedliche, aber oft miteinander verbundene Verbrechen. Während Menschenhandel auf die Ausbeutung einer Person abzielt, die ein Migrant sein kann oder auch nicht, ist das Ziel von Menschenschmuggel per Definition die Erzielung von Gewinnen durch die Erleichterung des illegalen Grenzübertritts. Menschenhandel kann im Herkunftsland des Opfers oder in einem anderen Land stattfinden.

Der Menschenhandel findet immer über nationale Grenzen hinweg statt. Manche Migranten beginnen ihre Reise vielleicht mit der Zustimmung, in ein Land geschmuggelt zu werden, werden aber letztendlich Opfer von Menschenhandel, wenn sie in einem späteren Stadium des Prozesses getäuscht, genötigt oder in eine ausbeuterische Situation gezwungen werden, z. B. indem sie gezwungen werden, für nichts oder sehr wenig Geld zu arbeiten, um den Transport zu bezahlen.

Kriminelle können sowohl Schleusungen als auch Menschenhandel betreiben und dabei die gleichen Routen und Transportmethoden nutzen. Illegale Migranten haben keine Garantie, dass diejenigen, die sie durchschleusen, nicht in Wirklichkeit Menschenhändler sind. (UNO)