Mohammed VI. und sein Doppelgänger? – Die erstaunliche körperliche Verwandlung des Königs von Marokko

Der marokkanische König Mohammed VI. hat sich innerhalb weniger Tage nach seiner Rückkehr aus Frankreich verwandelt. Der Herrscher hat sich körperlich verändert und sein früheres (Über)gewicht wiedererlangt. Die Geschwindigkeit der Veränderung wirft jedoch Fragen auf.

In letzter Zeit präsentierte sich Mohammed VI. in der Öffentlichkeit stark abgemagert. Die Sorge um die Gesundheit des Königs wuchs und viele Medien berichteten, dass der Alawitenkönig an Sarkoidose leidet. Dabei handelt es sich um eine Autoimmunkrankheit, die schwerwiegende Auswirkungen auf die Gesundheit des Patienten haben kann. Da sie zu einer Störung des Immunsystems führt, kann die Krankheit, so heißt es, jedes Organ angreifen.

Wissenschaftlern zufolge kann die Sarkoidose auch die Augen und die Leber befallen. Häufig kommt es vor, dass der Kranke Müdigkeit verspürt, sich schwach fühlt und Gewicht verliert. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass Sarkoidose manchmal das Herz befällt. Somit wurde ein Zusammenhang mit den Herzproblemen des Königs und den Operationen, denen er sich in Frankreich und Marokko unterzogen hatte, hergestellt. Nachdem Mohammed VI. 2018 in der Klinik Ambroise Paré operiert worden war, wurde er 2020 in seinem Palast in Rabat operiert.

Vor einigen Wochen war es ein abgemagerter und völlig verwandelter König Mohammed VI., der öffentliche Auftritte absolvierte. Vor allem bei der Vorstellung des zu 100% marokkanischen Autos. Außerdem ließ seine jüngste Reise nach Frankreich den Eindruck entstehen, dass der König aus gesundheitlichen Gründen dorthin gereist war. Bilder des Alaouiten-Herrschers von Mitte August zeigen ihn sehr abgemagert.

Auf den Bildern von Dienstag, dem 12. September 2023, ist jedoch ein anderer Mohammed VI. zu sehen. Der König besuchte die Verletzten des Erdbebens, das am 8. September Teile Marokkos erschüttert hatte, und war in viel besserer Verfassung. Der Herrscher hat in der Tat wieder einige Rundungen im Gesicht und am Bauch. Ein Mohammed VI., der sich langsam wieder erholt. Ist es das französische Essen, das ihn wieder fit gemacht hat? Oder sind es frühere Behandlungen, die ihre Wirkung zeigen? Es ist schwer zu sagen, aber man könnte sich darüber freuen, dass Mohammed VI. sich langsam wieder erholt.

Eine berechtigte Frage

Diese plötzliche Wandlung wirft jedoch bei einigen guten Kennern des Palastes Fragen auf. Nach dem Erdbeben besuchte der König, der sich in bester Verfassung befand, Kranke und spendete Blut. Eine schöne Geste, um seine Mitbürger zu ermutigen, seinem Beispiel zu folgen. Notwendig, das muss man betonen. Denn dem Land fehlt es an Spendern, um den steigenden Bedarf der Krankenhäuser nach dem Erdbeben zu decken.

Ein an Sarkoidose erkrankter Mensch kann jedoch eigentlich keine Blutspende durchführen. Die Gefahr, dass dieselben abnormalen Reaktionen des Immunsystems übertragen werden, ist zu groß. Die berühmte amerikanische Food and Drug Administration (FDA) hat Blutspenden von Sarkoidosepatienten verboten. Und zweifellos hätte der Arzt des Königs, der von dieser Gefahr wusste, eine für andere gefährliche Spende nicht akzeptiert. Es sei denn, diese Geste war rein symbolisch.

Keine Antworten, aber Fragen

Eine zu langsame Reaktion nach dem Erdbeben, eine zu schnelle körperliche Veränderung, eine Blutspende, die nicht hätte stattfinden dürfen. All dies sind legitime Fragen. Und mehrere Antworten sind möglich. Aber im Palast sprechen Einige davon, dass vor kurzem nicht der König selbst, sondern ein Doppelgänger auftrat. Eine nützliche Kopie, denn in dieser komplizierten und traurigen Zeit für Marokko war es notwendig, dass der König erschien und mit gutem Beispiel voranging.

Aber die Besorgnis über diese allzu schnelle körperliche Veränderung bleibt im kollektiven Gedächtnis der Marokkaner haften. Deshalb muss Mohammed VI. in den nächsten Wochen mehr von sich zeigen. Er muss bestätigen, dass er seinen Aufenthalt in Frankreich genutzt hat, um seine Gesundheit wiederherzustellen. (Quelle: afrik.com, Text und Foto)