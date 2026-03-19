Die Entscheidung der CAF, den Afrika-Cup am Schreibtisch Marokko zuzuschreiben – Wochen nach dem auf dem Platz errungenen Finalsieg Senegals –, öffnet eine ebenso beispiellose wie beunruhigende Lücke. Jenseits der sportlichen Verdienste der Atlas-Löwen erschüttert diese administrative Neuschreibung die Grundfesten des Wettbewerbs und stellt die Souveränität des Spielfelds infrage.

Man muss es gleich zu Beginn klar sagen, um falsche Vorwürfe zu vermeiden: Marokko hätte diesen Afrika-Cup auf dem Platz gewinnen können. Das Team verfügte über Talent, mannschaftliche Geschlossenheit, Intensität und enorme Unterstützung durch das Publikum. In diesem großartigen Finale gegen Senegal entschied sich alles in Nuancen – in jenen grausamen Details, die große Spiele ausmachen. Die Atlas-Löwen zeigten während des gesamten Turniers ein sehr hohes Niveau und wären ein würdiger Afrikameister gewesen. Das festzustellen ist keine Konzession, sondern schlicht die Anerkennung der Qualität einer Mannschaft, die nicht herabgesetzt werden muss, damit Kritik an der Entscheidung der CAF legitim ist.

Gerade deshalb wirkt das Urteil so verstörend. Es geht nicht darum zu behaupten, Marokko hätte niemals gekrönt werden können. Es geht darum, daran zu erinnern, dass es so nicht geschehen ist. Auf dem Platz, nach einem zu Ende gespielten Finale, hatte Senegal gewonnen. Wenn eine Institution Wochen später zurückkehrt, um das Ergebnis des Spiels zu tilgen, dann stärkt sie nicht den ernannten Sieger – sie schwächt den Fußball selbst.

Die Regeln haben gesprochen, aber das Spielfeld wurde entmachtet

Die CAF hat eine Verteidigung: Sie beruht auf einer regeltechnischen, disziplinarischen und verfahrensrechtlichen Auslegung. Genau das macht die Angelegenheit so heikel. Denn eine Entscheidung kann juristisch begründet und zugleich sportlich absurd erscheinen. Das Problem ist nicht nur das Recht – es sind Zeitpunkt, Tragweite und Gegenstand.

Es geht hier nicht um ein nicht ausgetragenes Spiel, ein fehlendes Team oder eine Unregelmäßigkeit vor dem Anpfiff. Es geht um ein Finale, das bis zum Ende gespielt wurde, um eine auf dem Rasen gewonnene Trophäe, die anschließend in Büros neu vergeben wird. Indem die CAF so handelt, schlichtet sie nicht nur einen Streitfall – sie etabliert die Vorstellung, dass ein großes Spiel nicht mehr vollständig durch das entschieden wird, was auf dem Platz geschieht, sondern durch das, was danach in Akten neu bewertet wird.

Diese Logik öffnet eine enorme Lücke. Wenn der Platz nicht mehr die höchste Autorität im Fußball ist, wird alles revidierbar. Der Rasen entscheidet nicht mehr endgültig – er schlägt einen Sieger vor, den Instanzen danach bestätigen oder korrigieren können. Damit hört ein Finale auf, ein sportlicher Höhepunkt zu sein: Es wird zu einem Fall.

Dann müsste man die gesamte Geschichte der Fußball-Ungerechtigkeiten neu aufrollen

Folgt man dieser Logik konsequent, müsste man die Geschichte neu schreiben. 1982 etwa, im WM-Halbfinale zwischen Frankreich und der Bundesrepublik Deutschland: Das brutale Foul von Schumacher an Battiston gehört zu den größten Traumata des französischen Fußballs. Warum also nicht Frankreich nachträglich den Finalplatz zusprechen? Warum nicht argumentieren, dass die Ungerechtigkeit so gravierend war, dass sie das Ergebnis im Nachhinein korrigieren müsste?

Dasselbe gilt für Maradonas „Hand Gottes“ gegen England 1986. Das Tor blieb, das Spiel auch. Die Fußballgeschichte ging weiter – mit Genie, Fehlern und Schmerz. Ebenso bei all den Schiedsrichterkontroversen bei Weltmeisterschaften, Afrika-Cups oder Champions-League-Spielen. Der Fußball hat immer mit seinen Narben gelebt. Er hat sie nie rückwirkend aus den Ergebnislisten gestrichen.

Genau das ändert sich nun. Indem man das Ergebnis eines Finales im Nachhinein umschreibt, korrigiert man nicht nur einen Regelverstoß – man verändert die Natur des Spiels. Aus einem Sport, der seine manchmal unerträglichen Ungerechtigkeiten akzeptiert, wird ein System, das sie nachträglich „reparieren“ will – und dabei eine neue Ungerechtigkeit schafft: die Verneinung dessen, was alle gesehen haben.

Nach dem Afrika-Cup für Marokko – warum nicht gleich die WM für die USA?

Hier beginnt die Absurdität: Wenn der moderne Fußball die einflussreichsten Mächte nicht nur auf dem Platz, sondern auch durch Verfahren krönen soll – warum bis 2026 warten? Warum nicht die Weltmeisterschaft sofort den USA geben? Das ist bewusst provokant formuliert, aber es trifft einen wunden Punkt.

Denn wenn ein Titel nach dem Spiel noch den Besitzer wechseln kann, breitet sich Misstrauen aus. Und dieses Misstrauen folgt immer derselben Logik: Es gewinnt nicht mehr der Beste, sondern der Mächtigste – der am besten Vernetzte, der institutionell, diplomatisch oder symbolisch das größte Gewicht hat. Von da an beobachten die Fans nicht mehr nur Spieler, Schiedsrichter und Trainer, sondern auch Netzwerke, Einflüsse und Interessen.

Am ungerechtesten ist das vielleicht für Marokko selbst. Eine Mannschaft, die stark genug ist, ohne Hilfe Meister zu werden, wird Gefangene eines Titels, den viele nun als befleckt ansehen werden. Nicht wegen der Spieler, die ihren Wert gezeigt haben, sondern wegen der Art und Weise, wie die Entscheidung zustande kam. Ein Sieg am grünen Tisch wirft immer einen Schatten auf jene, die er krönen soll.

Ein Titel zur rechten Zeit für die marokkanische Innenpolitik

Diese Angelegenheit lässt sich nicht von ihrem innenpolitischen Kontext trennen. Denn dieser Titel kommt nicht im luftleeren Raum. Seit Monaten kritisiert ein Teil der marokkanischen Jugend die Priorität für Großprojekte, Stadien und sportliche Inszenierung, während Bedürfnisse im Gesundheitswesen, bei öffentlichen Dienstleistungen und Lebensbedingungen weiterhin enorm sind. Die Parole war klar: Krankenhäuser statt Stadien.

In diesem Kontext ist ein Sieg Marokkos in „seinem“ Afrika-Cup nicht nur ein sportlicher Erfolg, sondern auch eine symbolische Bestätigung einer Politik. Er ermöglicht es der Regierung, indirekt zu sagen: Seht, die Investitionen haben sich gelohnt; die großen Projekte haben dem nationalen Prestige gedient; die Strategie war nicht vergeblich.

Genau hier wird der „grüne Tisch“ politisch. Denn er beendet künstlich eine Debatte, die das sportliche Ergebnis offen gelassen hätte. Hätte Marokko diesen Afrika-Cup nicht gewonnen, wäre die Kritik der Jugend gestärkt worden: Ihr habt auf Stadien gesetzt – und selbst sportlich hat es nichts gebracht.

Die Entscheidung der CAF liefert dagegen eine Erzählung der „Wiedergutmachung“. Am Ende bleibt im offiziellen Narrativ nur eines: Marokko hat gewonnen. Und diese Verkürzung kann weit mehr legitimieren als nur ein Fußballresultat.

Die eigentliche Gefahr: ein Fußball, in dem Macht so viel zählt wie das Spiel

Das ist der eigentliche Kern der Sorge. Senegal hatte ein Finale gewonnen. Marokko hatte gezeigt, dass es das Zeug zum Champion hat. Die CAF jedoch hat sich selbst geschwächt, indem sie diese sportliche Spannung in eine institutionelle und politisch aufgeladene Angelegenheit verwandelt hat.

Wenn Fußball den Eindruck vermittelt, dass der Sieger erst nach Einsprüchen, Gegeneinsprüchen und Aktenlektüre feststeht, hört er auf, vollständig Sport zu sein. Er wird zu einem Raum, in dem Image, Macht und Erzählung fast so viel zählen wie das Spiel selbst.

Die Gefahr betrifft nicht nur diesen Afrika-Cup, sondern die Idee des Fußballs insgesamt. Denn sobald Fans glauben, dass der Platz nicht mehr die letzte Instanz ist, beginnt die Magie zu bröckeln. Ein Spiel bleibt dann ein Spektakel – aber nicht mehr ganz Wahrheit.

Und genau darin liegt das Unbehagen. Marokko hätte diesen Titel gewinnen können. Vielleicht hätten viele das sogar als logisch empfunden. Aber so ist es nicht geschehen. Indem die CAF die Geschichte „korrigieren“ wollte, hat sie vor allem den Eindruck erzeugt, dass im heutigen Fußball nicht mehr immer der gewinnt, der auf dem Rasen siegt – sondern der, der nach dem Schlusspfiff das größere Gewicht hat.

(Quelle: afrik.com)