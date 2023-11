Nigeria führt Gespräche mit Elon Musk’s Starlink zur Schaffung von Arbeitsplätzen in Nigeria

Nigeria hat Gespräche mit Elon Musks Starlink über die Einrichtung von Programmen zur Schaffung von Arbeitsplätzen in Nigeria durch lokale Wartung und Produktion der Hardware aufgenommen. Die Gespräche fanden am Rande der laufenden International Telecommunication Union-World Radio Communication (ITU-WRC) Konferenz in Dubai statt. Im Oktober hatte Starlink Nigeria die Preise für seine Hardware um 21% gesenkt, um einen größeren Anteil des nigerianischen Marktes für Internet Service Provider (ISP) zu erobern.

Die Gespräche fanden am Rande der laufenden Konferenz der Internationalen Fernmeldeunion und der Weltfunkunion (ITU-WRC) in Dubai mit dem Senior Director of Global Licensing and activation von SpaceX, Ryan Goodnight, statt.

Der Minister für Kommunikation, Innovation und digitale Wirtschaft, Dr. Bosun Tijani, teilte dies am Sonntag mit.

Das Gespräch konzentrierte sich auf die Möglichkeit, dass Starlink ein Programm zur Zertifizierung von lokalen Installateuren und Wartungspersonal in Nigeria einrichtet und Verträge mit Hardware-Startups im Land abschließt, um die Repeater-Boxen von Starlink vor Ort zu produzieren.

„Ein ausgezeichnetes Gespräch mit Ryan Goodnight, Snr. Director, Global Licensing & Activation von @SpaceX am Rande der ITU-WRC 23, der mitteilte, dass Nigeria ihr größter Markt in Afrika ist. Da die Nachfrage nach @Starlink in Nigeria weiter wächst, haben wir darüber gesprochen, wie wir un- und unterversorgte Nigerianer verbinden können“, sagte der Minister. „Ich erwähnte auch die Möglichkeit der Schaffung tausender neuer Arbeitsplätze in Nigeria durch Initiativen wie ein zertifiziertes Installations-/Wartungsprogramm für Starlink und die Zusammenarbeit mit Hardware-Startups, um Repeater-Boxen vor Ort zu produzieren.

„Wir beabsichtigen, jedes Technologieunternehmen zu ermutigen, zu investieren und unser Technologie-Ökosystem zu vertiefen“, fügte der Minister hinzu.

Als Elon Musks Starlink im Januar 2023 sein Debüt in Nigeria gab, versprach der Anbieter von Satelliten-Internetdiensten der nächsten Generation, eine neue Ära von Hochgeschwindigkeits-Internetverbindungen in Afrikas bevölkerungsreichstem Land einzuleiten. Er versprach auch Internet mit niedrigen Latenzzeiten für Gebiete, in denen es entweder unzuverlässig oder unzugänglich ist.

Im Oktober senkte Starlink Nigeria die Preise für seine Hardware um 21 %, um einen größeren Anteil des nigerianischen Marktes für Internetdienstanbieter (ISP) zu erobern.

Nach dieser Senkung liegt der Preis für Starlink-Hardware nun bei 299.500 N, gegenüber dem vorherigen Preis von 378.000 N. Die monatliche Abonnementgebühr von N38.000 hat sich jedoch nicht geändert. (Quelle: Newsletter Business Insider)