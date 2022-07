Nigeria: Hunderte Häftlinge, darunter Dschihadisten, fliehen aus einem Gefängnis

Hunderte Gefangene, darunter etwa 60 Dschihadisten, sind nach einem Angriff, zu dem sich der Islamische Staat (IS) am Mittwoch bekannte, aus einem Gefängnis in der Nähe von Abuja geflohen. „Kämpfer des Islamischen Staates sind gestern in ein nigerianisches Regierungsgefängnis in der Stadt Kuje, einem Vorort von Abuja, eingedrungen, nachdem sie dessen Mauern eingerissen hatten, und es gelang ihnen, Dutzende Gefangene zu befreien“, teilte der IS am Mittwoch mit.

Schwer bewaffnete Männer waren am Dienstagabend in das Gefängnis eingedrungen, nachdem sie die Mauern mithilfe von Sprengstoff eingerissen hatten. In dem Gefängnis waren unter anderem Kommandeure der Ansaru, einer mit Al-Qaida verbundenen Dschihadistengruppe, seit ihrer Verurteilung im Jahr 2017 inhaftiert.

Präsident Muhammadu Buhari reiste am Mittwochnachmittag an den Ort des Geschehens. Der Angriff auf das Gefängnis in Abuja ist der jüngste in einer langen Liste von Gewalttaten, die von bewaffneten Banden in Nigeria verübt werden. (Quelle: info241)