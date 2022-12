Noch 6 Tage: Bitte um Unterzeichnung der Petition zur Rehabilitierung der Kameruner Rudolf Duala Manga Bell und Ngoso Din

Am 30. November hat der Petitionsausschuss des Bundestages auf seiner Internetseite die Petition zur Rehabilitierung von Rudolf Duala Manga Bell und Ngoso Din veröffentlicht. Bis zum 27. Dezember 2022 kann diese Petition HIER diskutiert und unterzeichnet werden.

Bitte unterzeichnen Sie die Petition und leiten sie an andere Interessierte weiter. Eine große Zahl an Unterschriften verdeutlicht, dass vielen Menschen die Aufarbeitung der deutschen Kolonialherrschaft ein wichtiges Anliegen ist.

Text der Petition

„Der Deutsche Bundestag möge die Bundesregierung auffordern, Rudolf Duala Manga Bell und Ngoso Din zu rehabilitieren. Diese wurden am 8. August 1914 im heutigen Douala/Kamerun von der deutschen Kolonialregierung hingerichtet. Bereits damals wurde von einem Justizmord gesprochen. In einem Hintergrundartikel in „Die Zeit“ wurde der damalige Skandal unlängst ausführlich rekapituliert.

Begründung

In einem Scheinverfahren wurden König Bell und sein Vertreter Ngoso Din wegen angeblichen „Hochverrats“ am 8. August 1914 auf Befehl des deutschen Gouverneurs im Innenhof der deutschen Polizeistation in Douala gehängt. Die Anklage war unbegründet und ein konstruierter Vorwand zur Eliminierung kolonialen Widerstands. Selbst nach damaligen Standards ignorierte das Verfahren Grundsätze unabhängiger Justiz. Bis heute weigert sich die deutsche Regierung, die Unschuld der Hingerichteten anzuerkennen. Wir fordern von der Bundesregierung die umgehende Rehabilitierung von Rudolf Duala Manga Bell und Ngoso Din als ersten Schritt zur Aufarbeitung des kolonialen Unrechts in Kamerun.“

Die Petition kann auch per Brief oder Fax mitgezeichnet werden, Vorlage HIER.

Die Initiative Perspektivwechsel aus Berlin hat einen QR-Code erstellt, mit dem man direkt auf die Internetseite der Petition kommt:

Wer sich vor der Unterzeichnung dieser Petition noch genauer über den Fall informieren möchte, findet wichtige Fakten in dem Artikel der „Zeit“:

https://www.zeit.de/2021/35/rudolf-manga-bell-duala-volk-kamerun-kolonialismus-justizmord

Am 13.12.2022 gab es ein Interview auf rbb mit Christian Bommarius: https://www.rbb-online.de/rbbkultur/radio/programm/schema/sendungen/der_tag/archiv/20221213_1600/kultur_aktuell_1845.html

(Afrikanische Perspektiven)