Lesetipp/Spiegel: China will 45 Milliarden Euro in Afrika investieren

Die Regierung in Peking setzt auf eine engere Zusammenarbeit mit Afrika. Milliarden sollen teils über Kredite in die Wirtschaft fließen. Die Uno befürchtet für den Kontinent eine Verschärfung der Schuldenkrise.

China will die Zusammenarbeit mit Afrika ausbauen und dafür gut 45 Milliarden Euro bereitstellen. »China ist bereit, die Zusammenarbeit mit Afrika in den Bereichen Industrie, Landwirtschaft, Infrastruktur, Handel und Investitionen zu vertiefen«, kündigte Präsident Xi Jinping am Donnerstag auf dem neunten China-Afrika-Gipfel mit Vertretern aus 50 Staaten in Peking an. Geplant sei, von den insgesamt 360 Milliarden Yuan 210 Milliarden (33 Milliarden Euro) in Form von Krediten bereitzustellen und mindestens 70 Milliarden Yuan (neun Milliarden Euro) in Form von Investitionen chinesischer Unternehmen auszuzahlen.

