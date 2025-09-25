Ousmane Dembélé, Ballon d’Or 2025: Yamal, Salah, Hakimi – Afrika triumphiert an der Spitze des Weltfußballs

Mit dem Gewinn des prestigeträchtigen Ballon d’Or 2025 schreibt Ousmane Dembélé ein historisches Kapitel des französischen und afrikanischen Fußballs. Der Flügelspieler von PSG, Sohn eines malischen Vaters und von Fatou Dembélé, seiner französischen Mutter, verkörpert perfekt diese neue Generation bikultureller Talente, die den europäischen Fußball dominieren.
Am Montag, den 22. September, nahm Ousmane Dembélé unter Tränen den Ballon d’Or 2025 im Théâtre du Châtelet entgegen – bejubelt von einem begeisterten Pariser Publikum. Mit 28 Jahren wird der PSG-Spieler der sechste Franzose der Geschichte, der diese höchste Auszeichnung erhält, und reiht sich damit in die Riege von Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinédine Zidane und Karim Benzema ein. Es ist der dritte in Folge mit afrikanischen Wurzeln nach den beiden Franco-Algeriern Zidane und Benzema.
Diese Auszeichnung hallt in ganz Afrika wider. In Vernon als Sohn eines aus Mali stammenden Vaters und von Fatou Dembélé, seiner französischen Mutter, geboren, trägt Ousmane das Erbe zweier Kontinente in sich. Seine außergewöhnliche Saison mit 37 Toren und 15 Vorlagen, gekrönt vom Champions-League-Sieg mit PSG, zeugt von dieser perfekten Synthese aus europäischer Ausbildung und afrikanischer Inspiration. Sein einzigartiger Stil – seine Fähigkeit, sich auf engstem Raum durchzusetzen, seine blitzartige Geschwindigkeit, sein unberechenbares Spiel – wurzelt im malischen Straßenfußball, den sein Vater ihm vermittelt hat.
Afrika setzt sich an der Weltspitze durch
Dembélés Triumph ist Teil eines grundlegenden Trends: Spieler mit afrikanischen Wurzeln dominieren zunehmend den europäischen Fußball. Von Karim Benzema bis Kylian Mbappé, über Paul Pogba bis hin zu Mohamed Salah (Vierter beim Ballon d’Or 2025) – diese Generation definiert die Codes des modernen Fußballs neu.
Die Rangliste des Ballon d’Or 2025 illustriert diese Entwicklung perfekt: Hinter Dembélé finden sich Lamine Yamal (2.), Vitinha (3.), Mohamed Salah (4.), Raphinha (5.) und Achraf Hakimi (6.) – alles Spieler, die durch ihre Herkunft oder Nationalität Zeugnis von der Globalisierung des Spitzenfußballs ablegen.
Diese Anerkennung würdigt die tiefgreifende Transformation des afrikanischen Fußballs. Afrika prägt heute – durch seine Diaspora – die neuen technischen und athletischen Standards des „Königssports“ maßgeblich mit. Dembélés Spielstil, eine Mischung aus europäischer Effizienz und afrikanischer Kreativität, ist das perfekte Beispiel dafür.
Ousmane Dembélés Triumph symbolisiert den Erfolg eines multikulturellen Frankreichs, in dem sich Traditionen und Herkünfte mischen, und beweist, dass Exzellenz oft an der Schnittstelle der Kulturen entsteht. Mit diesem Ballon d’Or schenkt der Sohn von Fatou und ihrem malischen Ehemann der gesamten afrikanischen Jugend ein Vorbild des Erfolgs und zeigt, dass selbst die kühnsten Träume Wirklichkeit werden können, wenn Talent auf Entschlossenheit trifft. (Quelle: afrik.com)