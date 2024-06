Präsident von Burkina Faso: Da ist er wieder – und beschimpft die westliche „Lügenpresse“

Ibrahim Traoré kehrt nach einer trüben Woche, die von Fragen und Verwirrung geprägt war, ins Rampenlicht zurück. Der Hauptmann leitete nicht nur den auf gestrigen Donnerstag verschobenen Ministerrat, sondern machte auch einen Auftritt bei der Radio Télévision du Burkina (RTB), Schauplatz eines „Schießzwischenfalls“ am 12. Juni 2024.

Ibrahim Traoré erläutert den „Schießzwischenfall“.

Ziel des Besuchs von Ibrahim Traoré beim RTB war es, die Mitarbeiter und durch sie alle Burkinere zu beruhigen, die sich seit dem Vorfall am Mittwoch, den 12. Juni 2024, tausend und eine Frage stellen. Seit dem Vorfall und sogar dem Angriff in Mansila am Vortag gab es keine offizielle Erklärung von irgendeiner Behörde. „Diejenigen, die zu Ihrem Schutz da sind, haben den Vorfall leider verursacht. Es war im Rahmen ihrer Ablösung; als sie einige Dinge überprüfen wollten, hat leider jemand den Schuss losgehen lassen. Diejenigen, die danebenstanden, und derjenige, der den Schuss abfeuerte, wurden verletzt und heute ins Krankenhaus gebracht. Gott sei Dank haben sie das Krankenhaus wieder verlassen“, sagte er.

„Leider ist die Rakete in den Hof von RTB Télé geflogen. Wir können Gott danken, denn es gab keine Verluste an Menschenleben; aber Verletzte, die von der Krankenstation der Präsidentschaft von Faso versorgt wurden. Wir haben ein Team von Psychologen zusammengestellt, das sich um die posttraumatischen Belastungsstörungen des gesamten Personals kümmert“. Nach Ansicht des Präsidenten handelt es sich um einen unglücklichen Vorfall und nicht um einen gezielten Akt gegen das nationale Fernsehen. Oder gar ein Akt, der auf eine Stimmungsbewegung innerhalb der Armee hindeutet.

Keine Meuterei in Burkina Faso

Der Besuch gab Ibrahim Traoré Gelegenheit, sich einen Überblick über die nationalen Nachrichten zu verschaffen und seine Version der wichtigsten Ereignisse der letzten Tage darzulegen. Zur Frage der Meuterei, die angeblich gerade aufkeimt, sagte der Hauptmann ausdrücklich: „Es ist absolut nichts. Wir sind hier. Der Vorfall ereignete sich, während wir in der Kabinettssitzung waren. Wenn die Leute geflohen wären, hätte es nach der Sitzung keine Pressekonferenz gegeben. Man darf nicht auf diese Leute hören, die versuchen, die Menschen abzulenken“, sagte der Staatschef.

Denjenigen, die glauben, dass seine Macht nun wackelt, antwortete Ibrahim Traoré unmissverständlich: „Wir fliehen nicht. Wir weichen nicht zurück, wir geben nicht auf. Sie haben erzählt, was sie wollen. Jeder hat verstanden, dass sie die Feinde der Nation sind“. Er nutzte die Gelegenheit, um alle zu beruhigen, von den Burkinernè im Inland über die in der Diaspora bis hin zu den Investoren: „Hören Sie nicht auf die Fakenews. Wir sind hier und arbeiten weiter für das Glück des burkinischen Volkes“.

Zum ersten Mal äußerte sich Ibrahim Traoré auch zu dem Angriff in Mansila. Er erklärte insbesondere die Bewegungen von Flugzeugen und Hubschraubern, die in den letzten Tagen in Ouagadougou und Dori zu beobachten waren. „Wir haben am Tag nach dem Angriff eine Operation in Mansila gestartet. Die Hubschrauber schickten die Truppen zur Verstärkung. Sie starteten in Ouaga und gingen nach Dori, um Männer für den Angriff auf Mansila zu holen“, ließ er verlauten.

Traoré kritisierte die Berichterstattung der „westlichen Medien“ über die jüngsten Ereignisse in seinem Land. Er bezeichnete sie als „Lügenmedien“ und betonte, dass „sie (die Medien, Anm. d. Red.) es geschafft haben, der ganzen Welt zu beweisen, dass sie manipulativ sind“. Er fügte hinzu: „Ich denke, die Jugend Afrikas und Burkina Fasos hat verstanden und muss sich von diesen Medien verabschieden“. Zu den Ereignissen, die von den Medien aufgegriffen wurden, gehörten die Flüge der Iljuschin II zwischen Ouagadougou und Gao in Mali. Hauptmann Traoré zufolge landete das Flugzeug nach Abschluss einer Mission in Ouagadougou Material der Vereinten Nationen aus Gao und Timbuktu. Das Material, das unter anderem aus Munition besteht, soll unter der Aufsicht des UNMAS (United Nations Mine Action Service) vernichtet werden. (Quelle: afrik.com)