Ruanda: Folter und Misshandlungen in Haft

Illustration der „Yordani“, eines Folterortes innerhalb der Gefängnisse Nyarugenge und Rubavu in Ruanda, wo Gefangene in einen mit schmutzigem Wasser gefüllten Tank gezwungen, untergetaucht und geschlagen wurden. © 2024 John Holmes für Human Rights Watch

Meilenstein-Prozess gegen Gefängnismitarbeiter beginnt, die Mauer der Straflosigkeit zu durchbrechen: Seit Jahrzehnten haben ruandische Behörden Gefangene in offiziellen und inoffiziellen Haftanstalten Misshandlungen und Folter ausgesetzt, ohne zur Rechenschaft gezogen zu werden, so Human Rights Watch in einem heute veröffentlichten Bericht. Dennoch zeigte ein bahnbrechender Prozess gegen sechs Gefängnismitarbeiter und zwölf Häftlinge wegen Mordes, Folter und Körperverletzung im Gefängnis von Rubavu, der im April 2024 abgeschlossen wurde, dass es möglich ist, die tief verwurzelte Praxis der Folter in Ruanda zu durchbrechen.

Der 22-seitige Bericht „‘Sie warfen mich ins Wasser und schlugen mich’: Die Notwendigkeit der Rechenschaftspflicht für Folter in Ruanda“ dokumentiert Folter und Misshandlungen durch Gefängnismitarbeiter und Häftlinge in den Gefängnissen von Nyarugenge in der Hauptstadt Kigali, im westlichen Gefängnis von Rubavu und in einer inoffiziellen Haftanstalt in Kigali, bekannt als „Kwa Gacinya“. Human Rights Watch stellte fest, dass Richter Beschwerden von aktuellen und ehemaligen Häftlingen über unrechtmäßige Inhaftierungen und Misshandlungen ignorierten, was eine Umgebung nahezu völliger Straflosigkeit schuf.

„Unsere Recherchen zeigen, dass Gefängnismitarbeiter seit Jahren unbehelligt Gefangene foltern konnten, was die Versäumnisse der ruandischen Institutionen, die die Rechte der Häftlinge schützen sollen, deutlich macht“, sagte Clémentine de Montjoye, leitende Afrika-Forscherin bei Human Rights Watch. „Der Meilenstein-Prozess gegen Gefängnismitarbeiter ist ein wichtiger erster Schritt in Richtung Rechenschaftspflicht, aber es bedarf einer umfassenderen Antwort, um die tief verwurzelte Praxis der Folter in Ruanda zu beenden.“

Zwischen 2019 und 2024 führte Human Rights Watch über 28 Interviews, darunter 13 mit ehemaligen Häftlingen, die zwischen 2017 und 2024 in inoffiziellen Haftanstalten sowie in den Gefängnissen von Rubavu und Nyarugenge festgehalten wurden. Human Rights Watch überprüfte YouTube-Interviews ehemaliger Gefangener, die berichteten, in der Haft gefoltert worden zu sein, sowie Gerichtsunterlagen zu den Prozessen von 53 Personen. Zu diesen gehörten auch einige, die im Prozess gegen den ehemaligen Direktor der Gefängnisse von Nyarugenge und Rubavu, Innocent Kayumba, und 17 weitere Personen wegen Folter, Schlägen, Mordes und anderer Vergehen aussagten.

Ehemalige Häftlinge berichteten Human Rights Watch von dem Martyrium in den als „Yordani“ bezeichneten Einrichtungen in beiden Gefängnissen, wo Gefangene in einen Tank mit schmutzigem Wasser gezwungen, untergetaucht und geschlagen wurden. Einige berichteten, dass die Häftlinge anschließend barfuß durch den Hof laufen mussten, bis sie zusammenbrachen.

Kayumba war bis 2019 Direktor des Gefängnisses von Rubavu, bevor er nach Nyarugenge versetzt wurde, im selben Jahr, in dem ein Häftling getötet wurde, für dessen Mord er später vor Gericht stand. In Nyarugenge setzte er das gleiche Foltersystem ein, berichteten ehemalige Häftlinge. Human Rights Watch erhielt die Namen von elf Gefangenen, die nach Angaben ehemaliger Häftlinge in der Haft nach Schlägen starben. Mehrere dieser Fälle wurden während Kayumbas Prozess vorgebracht.

Im April 2024 verurteilte das Obergericht von Rubavu Kayumba wegen Körperverletzung und Mordes an einem Häftling im Jahr 2019 zu 15 Jahren Haft und einer Geldstrafe von 5 Millionen ruandischen Francs (ca. 3.700 US-Dollar). Zwei weitere Beamte des Rwanda Correctional Service und sieben Häftlinge, die auf Anweisung handelten, wurden ebenfalls wegen Schlägen und Mordes verurteilt. Drei andere Beamte wurden freigesprochen.

Der Prozess brachte nur teilweise Gerechtigkeit, so Human Rights Watch. Beamte wurden wegen Körperverletzung und Mordes verurteilt, aber von der Folter freigesprochen, die eine schwerere Strafe nach sich zieht. Mehrere hochrangige Gefängnisbeamte wurden trotz der offenbar erdrückenden Beweise, die von ehemaligen Häftlingen vorgelegt wurden, freigesprochen. Die Häftlinge, die angewiesen wurden, Mitgefangene zu schlagen, erhielten längere Haftstrafen von bis zu 25 Jahren.

Ruandas Nationale Menschenrechtskommission (NCHR) ist nicht unabhängig und konnte oder wollte über keine Fälle von Folter berichten. (HRW)