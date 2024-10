Thierry Bayala aus Burkina Faso als „muskulösester Mann der Welt“ bei den Meisterschaften in Spanien gekürt

Symbolbild, aus Copyrightgründen. Das Original gibts HIER.

Burkina Faso glänzt erneut auf der internationalen Bühne. Am Montag, dem 14. Oktober 2024, gewann Thierry Bayala die Goldmedaille in der Kategorie 80-85 Kilo bei den Weltmeisterschaften im Bodybuilding, die in Spanien stattfanden. Dieser prestigeträchtige Wettbewerb, der unter der Schirmherrschaft der Internationalen Föderation für Bodybuilding und Fitness (IPBB) steht, vereint Athleten aus 200 Ländern.

Mit diesem Sieg tritt Thierry Bayala in die Fußstapfen eines anderen berühmten Burkinabè, Iron Biby, der im September in Birmingham zum „stärksten Mann der Welt“ gekürt wurde, nachdem er beeindruckende 231 Kilo gehoben hatte. Heute ist es Bayala, der Burkina Faso stolz macht, indem er nach seinem glänzenden Sieg in Madrid zum „muskulösesten Mann der Welt“ wird.

Neue Ära für Bodybuilding in Burkina Faso Thierry Bayala stammt aus Bonyolo, einem Dorf in der Nähe von Réo im Zentrum Westburkina Fasos, und hat Schritt für Schritt die Stufen erklommen, die ihn an die Spitze des internationalen Bodybuildings führten. Nach mehreren Versuchen, bei denen er Vizeweltmeister wurde, hat er nun endlich den begehrten Titel errungen und sich als unangefochtener Meister der Disziplin etabliert. Neben seiner Bodybuilding-Karriere ist Thierry Bayala auch ein talentierter Basketballspieler. Er ist Mitglied der französischen Bodybuilding-Föderation und dankte seinen Unterstützern auf seiner Facebook-Seite für deren unermüdliche Unterstützung auf seinem Weg zur Goldmedaille.

Neben seinem Sieg bei den Weltmeisterschaften hat Thierry Bayala auch einen weiteren prestigeträchtigen Titel gewonnen: den Arnold Classic, einen Wettbewerb zu Ehren der Bodybuilding-Legende Arnold Schwarzenegger. Dieser doppelte Triumph bestätigt seinen Status als aufstrebender Star des internationalen Sports und markiert den Beginn einer neuen Ära für das Bodybuilding in Burkina Faso. (Quelle: afrik.com)