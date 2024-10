Niger: Umbenennung von Straßen und Denkmälern mit französischen Namen

Am 15. Oktober 2024 hat Niger mehrere historische Orte in der Hauptstadt Niamey umbenannt, darunter auch Straßen und Denkmäler mit französischen Namen. Dies soll seine Unabhängigkeit und nationale Identität bekräftigen und ist Teil einer breiteren Bewegung, die koloniale Symbole ablehnt und die nigrische Geschichte und Kultur rehabilitieren will.

Im Eilschritt und zu Militärmusik liefen mehrere Führungskräfte der Junta durch die Straßen der nigrischen Hauptstadt Niamey, um die neuen Namen zu enthüllen.

„Die meisten unserer Avenuen, Boulevards und Straßen tragen Namen, die an die Leiden und Schikanen erinnern, die unser Volk durch die Kolonialisierung erlitten hat“, prangerte Oberstmajor Abdramane Amadou, Jugendminister und Sprecher des Regimes, die Umbenennung an.

In Niger ehren zahlreiche Straßen und öffentliche Räume seit mehreren Jahrzehnten französische Persönlichkeiten, die mit der Kolonialgeschichte verbunden sind. Mit dem Aufkommen von Identitätsansprüchen und dem Streben nach einer Umschreibung der nationalen Geschichte waren die nigrischen Behörden jedoch der Ansicht, dass diese Referenzen nicht mehr die Werte und Bestrebungen des Landes widerspiegelten, weshalb die Entscheidung zur Umbenennung getroffen wurde. Zu diesen Straßen gehört auch die Avenue Charles de Gaulle, die nun Avenue Djibo Bakary heißt. „Diese Straße, die den Namen von General Charles de Gaulle trug, wird nun Avenue Djibo Bakary genannt“, freute sich Oberst-Major Abdramane Amadou bei der Zeremonie. Die Avenue ehrt nun die nigrische politische Figur Djibo Bakary (1922-1998), einen Befürworter der 1960 erlangten Unabhängigkeit.

Das nigrische Regime geht damit einen weiteren Schritt in seinem Bruch mit Frankreich, der seit dem Staatsstreich, der es am 26. Juli 2023 an die Macht brachte, begonnen hat. Die im Kampf gegen den Dschihadismus eingesetzten französischen Soldaten wurden vertrieben, der Botschafter ausgewiesen und das französisch-nigerianische Kulturzentrum hörte auf, als binationale Einrichtung zu fungieren und wurde in „Moustapha Alassane“ umbenannt, benannt nach einem nigerianischen Filmemacher.

Ablehnung kolonialer Symbole

Im Zuge der gleichen Umbenennung von historischen Orten im Land wurde in Niamey sogar ein Denkmal völlig neu gestaltet. Es handelt sich um das Porträt des französischen Kommandanten und Entdeckers Parfait-Louis Monteil, das seit Jahrzehnten in ein Steinmonument eingemeißelt war. Es wurde durch eine Tafel mit dem Bildnis von Thomas Sankara ersetzt, benannt nach dem ehemaligen Präsidenten des benachbarten Burkina Faso und einer Symbolfigur des Panafrikanismus, der 1987 bei einem Staatsstreich getötet wurde.

Schließlich wurde der Platz der Frankophonie in „Platz der Allianz der Sahel-Staaten“ (AES) umbenannt, einer 2023 gegründeten Konföderation mit Mali und Burkina Faso, zwei Nachbarn, die ebenfalls von Militärs regiert werden, die durch Putsche an die Macht gekommen sind und Frankreich den Rücken gekehrt haben. Alle drei Länder wurden nach den Staatsstreichen von den Gremien der Frankophonie suspendiert.

Die Entscheidung zur Umbenennung von Straßen und Denkmälern mit französischen Namen hat auch das Ziel, die jüngere Generation über die Bedeutung der Wertschätzung des nationalen Erbes umzuerziehen. Nach Ansicht mehrerer Beobachter ist die Umbenennung von Straßen und Denkmälern ein entscheidender Schritt auf dem Weg zu einer Zukunft, die freier von ausländischer Einflussnahme ist, und stärkt so den Geist des Nationalstolzes und der nationalen Einheit. Mit diesem Akt der Umbenennung von Straßen und Denkmälern mit französischen Namen schließt sich Niger einer wachsenden Bewegung in Afrika an, in der viele Länder versuchen, ihre Beziehung zu ihrer kolonialen Vergangenheit neu zu definieren. (Quelle: sahelactu)