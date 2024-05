Elon Musk soll unbedingt Starlink im Sudan aktiv halten, um Leben zu retten

Fast 100 humanitäre Organisationen im Sudan drängen Elon Musks Starlink-Dienst, den Betrieb fortzusetzen. Das kommerzielle Satellitennetzwerk ist für humanitäre Organisationen und Menschenrechtsorganisationen von entscheidender Bedeutung, um ihre Arbeit inmitten eines verheerenden Bürgerkriegs durchzuführen. Der Sudan ist mit der schlimmsten Vertreibungskrise der Welt konfrontiert und steht kurz davor, die schlimmste Hungerkrise der Welt zu werden.

Letzten Monat informierte der Starlink-Dienst von SpaceX seine Kunden weltweit per E-Mail über seine Absicht, das Roaming in Regionen einzuschränken, in denen der Dienst nicht lizenziert ist. Zu diesen Ländern gehört auch der Sudan, der auf das kommerzielle Satellitennetz angewiesen ist, damit humanitäre und Menschenrechtsorganisationen ihre Arbeit inmitten eines verheerenden Bürgerkriegs durchführen können.

Wie der norwegische Flüchtlingsrat, Save the Children und andere Organisationen in einem offenen Brief schreiben, haben wahllose Angriffe und die Unterbrechung der Telekommunikation durch die Kriegsparteien die Fähigkeit der Zivilbevölkerung, mit den Auswirkungen des Krieges fertig zu werden, sowie die Fähigkeit der Mitarbeiter von Hilfsorganisationen, lebenswichtige Dienstleistungen zu erbringen, stark beeinträchtigt, wobei die lokalen Helfer am stärksten betroffen sind. „Wenn ein Internetzugang zur Verfügung steht, hilft er der Zivilbevölkerung, wichtige und oft lebensrettende Informationen weiterzugeben und zu erhalten, auch über sichere Gebiete und Routen. In Gebieten, in denen die formelle Telekommunikation kaum funktioniert, haben sowohl die Zivilbevölkerung als auch die örtlichen Einsatzkräfte, wie z. B. die Emergency Response Rooms (ERRs), oft über informelle Starlink-Internetcafés Zugang. Die eventuelle Abschaltung von Starlink hätte unverhältnismäßige Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung und die Hilfsorganisationen, die versuchen, sie zu erreichen,“ schreibt die Gruppe.

Der Krieg im Sudan

Am 15. April 2023 kam es zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen den sudanesischen Streitkräften (SAF) und den paramilitärischen Rapid Support Forces (RSF) im Sudan.

Über ein Jahr unerbittlicher Kriegsführung und wahlloser Gewalt haben Häuser, Städte, Lebensgrundlagen und wichtige zivile Infrastrukturen zerstört.

Infolgedessen ist der Sudan zur schlimmsten Vertreibungskrise der Welt geworden und steht kurz davor, zur schlimmsten Hungerkrise der Welt zu werden. Insgesamt ist mehr als die Hälfte der sudanesischen Bevölkerung – fast 25 Millionen Menschen – auf humanitäre Hilfe angewiesen. (Quelle: Newsletter Businessinsider)