Sambia ist in Trauer: Der 60-jährige Ex-Fußballer wurde am Samstag gegen 15 Uhr Ortszeit im Garten seines Hauses in der Nordwestprovinz von seinen drei Hunden zu Tode gebissen. Mulala wurde von seiner Frau entdeckt und noch am Tatort für tot erklärt, wie der Polizeisprecher Captain Sam Tselanyane lt. ESPN mitteilte.

„Sie machte sich nicht die Mühe, nachzusehen, was los war, als die Hunde bellten, da ihr Haus an einer belebten Straße liegt und die Hunde häufig Fußgänger und vorbeifahrende Fahrzeuge anbellen“, erklärt der Captain. „Nachdem der Strom nach einem Stromausfall wiederhergestellt war, suchte sie nach ihrem Mann und sah ihn schließlich regungslos draußen im Garten liegen und musste feststellen, dass ihr Mann von den Hunden gebissen worden war.

„Es ist ein so tragisches Ende“, sagte Fußballverband FAZ-Sprecher Sydney Mungala gegenüber ESPN. „Viele, die ihn gesehen haben, vor allem Fans der Mufulira Wanderers, sind sehr traurig. „Viele erinnern sich an ihn aus der Zeit der Nationalmannschaft, wo er Sambias ersten großen Titel nach der Unabhängigkeit gewann“, fügte er hinzu.

Als vielseitiger Außenstürmer war Mulala ein prominentes Mitglied der berühmten Chipolopolo-Generation der 1980er Jahre, die nach Sambias Gründungsvater, Präsident Kenneth Kaunda, den Spitznamen KK11 erhielt.

Die Mannschaft gewann 1984 unter dem verstorbenen Colonel Brightwell Banda den CECAFA-Pokal (East and Central Africa Challenge), Sambias erste Silbermedaille überhaupt.

Mulala, der den Spitznamen Shombo – übersetzt „harter Arbeiter“ – trägt, erzielte zwei Treffer beim Halbfinalsieg gegen Kenia und feierte Mitte der 80er Jahre auch Erfolge mit den Mufulira Wanderers, wo er ein Teamkollege der sambischen Größen Kalusha Bwalya, Efford Chabala und Ashios Melu war.

„Wir haben wunderbare Erinnerungen an den verstorbenen Philemon, der uns auf dem Spielfeld geehrt hat“, sagte FAZ-Generalsekretär Adrian Kashala in einer Erklärung gegenüber ESPN. „Es gibt viel, was die heutigen Spieler von der Generation des Verstorbenen lernen können.“