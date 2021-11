Schlimmster Rassismus in Berlin: Mann aus Nigeria veröffentlicht Video über Attacke

Adegbayi Balogun kam vor 7 Jahren aus Nigeria nach Berlin, studierte, arbeitet nun in der Finanzbranche, ist verheiratet und hat 2 Kinder. An rassistische Äußerungen ist er gewöhnt, erzählt er in einem Interview mit dem Berliner Sender RBB – aber das, was ihm letzten Freitag geschah, setzt allem die Krone auf. Das Video ist so schockierend, dass man fast glauben könnte, es sei ein Effekt heischendes Fake – ist es aber nicht, und mittlerweile ermittelt der Staatsschutz.

Lesen Sie HIER Baloguns Interview mit dem RBB, inkl. des auf twitter veröffentlichten Videos.