Senegal: 75 Mio. EUR von Europäischer Investitionsbank an Institut Pasteur Dakar für neue Impfstoff-Fabrik

Eine umfangreiche Finanzierung für die neue Impfstofffabrik des Institut Pasteur de Dakar, das in diesem Bereich in Afrika Pionierarbeit leistet. Diese Fabrik soll die Abhängigkeit Afrikas von importierten Impfstoffen verringern und den gleichberechtigten Zugang zu Impfstoffen unterstützen: produziert werden sollen bis zu 300 Millionen Impfstoffdosen pro Jahr gegen Covid-19 und andere Epidemien. Diese Finanzierung spiegelt das starke Engagement der EIB (www.EIB.org) in Afrika wider, insbesondere im Rahmen ihrer neuen Initiative EIB Weltweit (EIB Global), in der die Aktivitäten außerhalb der Europäischen Union zusammengefasst sind, und in enger Zusammenarbeit mit den anderen EU-Institutionen (Team Europa).

Am Donnerstag, den 2. Juni 2022, gaben das Institut Pasteur de Dakar und die Europäische Investitionsbank (EIB) den Abschluss dieses Finanzierungsabkommens über 75 Mio. EUR bekannt, mit dem der Bau der neuen Impfstoffproduktionsstätte MADIBA unterstützt werden soll. Ambroise Fayolle, Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank (EIB), Aliou Ndiaye, Generalsekretär des Ministeriums für Wirtschaft, Planung und Zusammenarbeit, Dr. Amadou Alpha Sall, Direktor des Institut Pasteur de Dakar, und Irène Mingasson, Botschafterin, Leiterin der EU-Delegation in Senegal, unterzeichneten das Dokument. Die Finanzierung der EIB spielt eine wichtige Rolle bei der Skalierung der Produktionskapazitäten für Impfstoffe gegen Epidemien und auch endemische Infektionen in der Region.

Die neue Anlage des Institut Pasteur de Dakar steht in Diamniadio kurz vor der Fertigstellung. Diese Stadt und Sonderwirtschaftszone liegt strategisch günstig zwischen der senegalesischen Hauptstadt Dakar, dem internationalen Flughafen und dem „Hafen der Zukunft“ in Ndayane. Der hochmoderne Campus umfasst eine Produktionsplattform für die Herstellung von Impfstoffen gegen Epidemien, eine große Produktionsstätte für Gelbfieberimpfstoffe und eine Ausbildungsstätte für die Herstellung von Impfstoffen der nächsten Generation.

Diese umfangreiche Finanzierung wird konkret dazu beitragen, Afrikas medizinische und Impfstoffproduktionskapazitäten gegen Covid-19 und andere endemische Krankheiten zu erhöhen und damit seine Abhängigkeit vom Ausland zu verringern, von wo es bislang 99% seines Impfstoffbedarfs importiert. Sobald die neue Produktionsanlage fertiggestellt ist und ihre volle Kapazität erreicht hat, werden jährlich bis zu 300 Millionen Impfdosen für den afrikanischen Kontinent hergestellt. Bereits 2021 hatten die EIB und die EU im Bewusstsein der mit dieser Produktionsstätte verbundenen Herausforderung neben anderen Partnern 5 Mio. EUR für die Durchführung von Studien zur technischen Machbarkeit und Vorbereitung des Projekts MADIBA (Manufacturing in Africa for Disease Immunisation and Building Autonomy) des Institut Pasteur de Dakar gespendet, um die Einrichtung dieser neuen Produktionsstätte für Impfstoffe zu beschleunigen.

Die Finanzierung ist Teil eines umfassenden europäischen Investitionsprogramms mit dem Team Europa und seinen Partnern, bei dem die EIB über ihre Entwicklungsabteilung EIB Global eine Schlüsselrolle bei der Unterstützung der Herstellung und des Zugangs zu Impfstoffen, Medikamenten und Gesundheitstechnologien in Afrika spielt.

Die EIB ist zu einem der wichtigsten Entwicklungspartner Senegals geworden und hat seit 1966 insgesamt fast 900 Millionen Euro investiert, um die Lebensbedingungen in Städten und ländlichen Gemeinden zu verbessern, die Wirtschaft anzukurbeln, Unternehmen und kleinen Projektträgern zu helfen und die Gesellschaft bei der Anpassung an den Klimawandel zu unterstützen. (APO Group für die European Investment Bank)