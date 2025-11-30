Senegal: Junger Mann festgenommen, weil er ein Foto des Präsidenten zerrissen und in sozialen Netzwerken veröffentlicht hat

Im Senegal ist ein junger Mann, der in einem viralen Video zu sehen war, wie er das offizielle Foto des Präsidenten Bassirou Diomaye Faye zerreißt, in Untersuchungshaft genommen worden. Das Video erscheint in einem angespannten politischen Kontext, in dem mehrere Aktivisten ähnliche Sequenzen in den sozialen Netzwerken veröffentlichen – vor dem Hintergrund wachsender Spannungen zwischen dem Präsidenten und seinem Premierminister, berichtet RFI.
In dem Video ist Mouhamadou Bachir Sylla, ein Pastef-Aktivist aus Saint-Louis im Senegal, zu sehen, wie er das offizielle Porträt des Präsidenten der Republik, Bassirou Diomaye Faye, zerreißt und den Rahmen anschließend auf den Boden wirft. Deshalb wurde er in Untersuchungshaft genommen. Die Staatsanwaltschaft führt mehrere Vergehen an: Beleidigung des Präsidenten, öffentliche Beschimpfung sowie Handlungen, die die Institutionen der Republik in Verruf bringen.
Seit mehreren Wochen kursieren ähnliche Videos. Aktivisten filmen sich dabei, wie sie der Facebook-Seite des Staatschefs „entfolgen“ oder sein Porträt von der Wand abnehmen, um es durch das des Premierministers Ousmane Sonko zu ersetzen. All diese Sequenzen tragen zu einem angespannten Klima bei, das von Spannungen zwischen dem Lager von Präsident Diomaye Faye und dem des Premierministers geprägt ist.
Mouhamadou Bachir Sylla behauptet, das Video sei „privat“ aufgenommen und ohne sein Wissen veröffentlicht worden. Er bedauert seine Handlung und spricht von einem Moment politischer Wut.