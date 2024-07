Simbabwe: Omas revolutionieren die Psychotherapie

Symbolbild

In Harare, im friedlichen Vorort Hatcliffe, nimmt eine Bewegung für geistige Gesundheit auf einzigartig sanfte und effektive Weise Gestalt an. Ältere Frauen, die für ihre Weisheit respektiert werden, verwandeln sich in unkonventionelle Therapeutinnen. Sie bieten auf eigens dafür vorgesehenen Bänken ein offenes Ohr an. Diese Sitzgelegenheiten befinden sich in diskreten Winkeln von Kliniken und Kirchen.

Wiederbelebung einer Tradition

Das Projekt „Friendship Bench“ ist von simbabwischen Traditionen inspiriert, in denen Großmütter die Beraterinnen der Familien waren. Die Initiative wird wiederbelebt, um dem eklatanten Mangel an zugänglichen Diensten für psychische Gesundheit zu begegnen. Dixon Chibanda, der Gründer des Programms, wurde durch den Verlust einer Patientin motiviert, die sich die 15 Dollar Busgeld für eine Beratung nicht leisten konnte. Dieser tragische Verlust war der Auslöser für seine Initiative, psychische Gesundheit für alle zugänglich zu machen.

Ausbildung und Einfühlungsvermögen: die Schlüssel zum Erfolg

Chibanda schulte 14 Großmütter in den Techniken der Problemlösungstherapie. Diese Frauen, die tief in ihren Gemeinden verwurzelt sind, schaffen eine warme und einladende Umgebung. „Sie bleiben und teilen ihre Weisheit“, betont Chibanda. Die Großmütter bieten Stabilität und Engagement, die für diejenigen, die gegen Isolation und seelische Not kämpfen, von entscheidender Bedeutung sind.

Darüber hinaus ging die Friendship Bench über die Grenzen Simbabwes hinaus und erreichte Gemeinden in den USA, in Stadtteilen wie Harlem und Brooklyn. HelpAge USA hat das Modell in Washington angepasst, um Senioren während der COVID-19-Pandemie zu unterstützen. Dieses innovative Modell verbreitet sich weiter und beweist, dass einfache Lösungen äußerst wirksam sein können.

Auswirkungen auf die Gemeinschaft und Verringerung der Stigmatisierung

Die „Großmütter der Freundschaftsbank“ haben die Wahrnehmung der psychischen Gesundheit in ihren Gemeinden verändert. Siridzai Dzukwa, eine der Großmütter, berichtet über die Verringerung des Stigmas, das mit psychischen Störungen verbunden ist. Sie sagt, dass die Menschen nicht mehr zögern, auf Therapeuten zuzugehen, um ihre Probleme zu besprechen. Das leuchtende T-Shirt der Großmütter, das zu einem Symbol für Stolz und Unterstützung geworden ist, zeigt, wie Empathie und Zuhören Leben verändern können. Die Friendship Bench erinnert an die Bedeutung der Gemeinschaft und der Tradition für die Heilung. (Quelle: afrik.com)